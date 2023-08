Condenan al rapero Tory Lanez a 10 años de cárcel por disparar a Megan Thee Stallion

El rapero Tory Lanez fue condenado el martes a 10 años de prisión por disparar en los pies a la estrella del hip-hop Megan Thee Stallion en Hollywood Hills hace poco más de tres años.

El juez David Herriford, del Tribunal Superior de Los Ángeles, dictó la sentencia después de que los fiscales hubieran pedido una condena de 13 años en una prisión estatal, mientras que los abogados defensores presionaron para que se concediera la libertad condicional a su cliente.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

La estrella canadiense, de 31 años, fue declarada culpable el pasado 23 de diciembre de delitos graves de agresión con un arma de fuego semiautomática, portar un arma de fuego cargada no registrada en un vehículo y por negligencia grave al disparar de un arma de fuego.

Lanez ha estado entre rejas desde que se ordenó su ingreso en prisión poco después de que se leyera el veredicto del jurado.

"Desde que el acusado me disparó con perversamente, no he experimentado ni un solo día de paz", dijo Megan en una declaración leída por la fiscal adjunta del condado de Los Ángeles, Kathy Ta, durante la sesión del lunes, que duró todo el día. "Lenta pero segura, me estoy curando y regresando, pero nunca volveré a ser la misma".

La estrella del hip-hop, que testificó durante el juicio, dijo que no sabía si comparecería para dar la declaración en persona, pero dijo que “simplemente no podía volver a estar en una habitación con Tory”.

Pidió que su ausencia no se tomara como una señal de indiferencia e instó al juez David Herriford a dictar una sentencia severa.

Se esperaba que el juez sentenciara a Lanez el lunes en una audiencia que a menudo puede durar solo un par de horas, pero el proceso se convirtió en una sesión maratónica de dos días después de que Herriford hizo que los abogados de las dos partes discutieran cada factor de su posible sentencia. El juez también permitió que siete testigos, incluido el padre de Lanez y la madre de su hijo de 6 años, dieran declaraciones sobre las donaciones caritativas de Lanez, su trauma infantil y su amorosa crianza.

Los fiscales le están pidiendo a un juez que dicte una sentencia de 13 años a Lanez, de 31 años, cuyo nombre legal es Daystar Peterson. Lanez fue condenado por tres delitos graves: asalto con un arma de fuego semiautomática, tener un arma de fuego cargada y no registrada en un vehículo y disparar un arma de fuego con negligencia grave.

Los abogados de Lanez dijeron en un memorando de sentencia que solo debería recibir libertad condicional y ser liberado de la cárcel para ingresar a un programa residencial de abuso de sustancias. Planean apelar su condena.

Quedan varios temas por debatir y decidir antes de la sentencia, lo que significa que es poco probable que Lanez sepa su destino hasta el martes por la tarde.

Megan testificó durante el juicio que Lanez disparó el arma en la parte posterior de sus pies y le gritó que bailara mientras se alejaba en un SUV en el que viajaban en el verano de 2020. La pareja había salido de una fiesta en de Kylie Jenner en Hollywood Hills.