Condenan a niñero de Costa Mesa a al menos 700 años de cárcel por abusar de 16 menores

Un proveedor de servicios de cuidado infantil de Costa Mesa fue sentenciado el viernes a al menos 707 años y ocho meses de prisión por abusar sexualmente de 16 menores.

Las víctimas tenían entre 2 y 14 años. El hombre de 34 años también mostró pornografía infantil a un tercer menor.

Matthew Antonio Zakrzewski fue condenado el 3 de octubre por 34 cargos de delitos sexuales relacionados con 17 víctimas de crímenes que, según los fiscales, tuvieron lugar desde 2014 a 2019.

Los jurados del juicio también escucharon pruebas relacionadas con otros dos niños, incluido uno que supuestamente fue abusado sexualmente, pero el acusado no fue acusado con atacar a esas presuntas víctimas, dijo la fiscal adjunta Juliet Oliver.

Varios padres le dijeron a la jueza del Tribunal Superior del Condado de Orange, Kimberly Menninger cómo les afectaron los crímenes del acusado. Una víctima ofreció el perdón del acusado, mientras que otro le imploró que buscara la redención en la religión porque "nunca es demasiado tarde para volverse a Dios".

Pero otros pidieron el castigo máximo, calificando al acusado de "manipulador maestro". Una abuela de dos víctimas dijo: "Una sentencia de muerte es demasiado bueno para él... Por favor, no tengan piedad de este animal".

Los padres de otra víctima lo llamaron "depredador en serie", quien los ha dejado "lidiando con nuestra culpa" por contratarlo.

Una madre dijo que llevó a su hijo al médico cuando tenía 8 años porque estaba luchando contra las úlceras. Uno de los médicos preguntó si el niño tenía alguna causa por estar estresado y dijo que en ese momento no se le ocurría nada.

"No lo sabía, pero ahora lo sé", dijo.

"Estaré lidiando con la culpa por el resto de mi vida por permitir que este animal entrara a mi vida'', dijo. "Contraté a una niñera una vez en mi vida. Solo una vez en mi vida".

Otra madre, cuya familia se mudó a Estados Unidos, dijo que tuvieron que permanecer en el país mucho más tiempo del que querían debido a los procesos legales.

Dijo que ella y su marido no tenían idea de lo que estaba pasando con su hijo cuando la policía les hizo una visita sobre el acusado.

"Mi esposo y yo estábamos completamente sorprendidos", dijo. Nunca olvidaré esa noche cuando la policía vino a mi casa. Estos crímenes y las consecuencias se han entrelazado en todos los aspectos de nuestras vidas".

Ella describió haber tenido que llevar a su hijo de 12 años a que le hicieran una prueba de enfermedades de transmisión sexual.

"He llorado la infancia de mi hijo cuando aún era un niño", dijo. "Ya no puedo mirar sus dulces fotos de bebé sin llorar. Todo lo que puedo ver es a un niño que estaba siendo abusado y manipulado para que no hablara".

Otra madre dijo que su hijo estaba a punto de cumplir tres años cuando contrató al acusado.

"Venía a nuestra casa una vez al mes durante un año", dijo. “Una de las primeras cosas que le enseñó fue cómo guardar secretos”.

En su argumento final del juicio, Oliver dijo que Zakrzewski tenía "un libro completo'' sobre pedofilia en su computadora.

"En el libro había un capítulo titulado Temporada de Cazar", dijo.

Cuando el acusado se acercó a (una de sus víctimas) y le dijo: "Déjame ser su niñero ocasional", estaba cazando (al niño). Estaba cazando a cada familia. En este caso. ... No solo estaba leyendo el libro, podría haber escrito él libro".

Oliver dijo que el acusado grabó en vídeo gran parte de las pruebas en su contra.

En uno de los videos, se ve a una víctima acostada desnuda sobre él mientras "lo acariciaba" para "normalizar" el abuso, argumentó Oliver.

En otro video, Zakrzewski se deja ver tocándose con un niño sobre sus piernas, argumentó el fiscal. Cuando terminó, el acusado supuestamente dijo: "Gracias", dijo Oliver, agregando: "No hay palabras".

Zakrzewski promocionó su trabajo con niños con discapacidades conductuales y anunció que tenía años de experiencia, estaba capacitado en RCP y tenía verificaciones de antecedentes, dijo Oliver.

Muchas de las víctimas tenían entre 6 y 9 años, dijo el fiscal.

Jennifer Ryan, de la Oficina del Defensor Público del Condado de Orange, argumentó que si bien su cliente fue acusado de mostrar pornografía a algunas de las víctimas, las fotografías que muestran desnudez y actos sexuales no son necesariamente asuntos "dañinas" como se carga.

"Cada cargo tiene leyes distintas, guías distintas", advirtió a los miembros del jurado.

Ella refutó un cargo de que su cliente ordenó a un perro que lamiera las partes privadas de una de las víctimas, diciendo que no había pruebas de Zakrzewski ordenando al canino que realice tal acto.

"Las cámaras están encendidas todo el tiempo", dijo. "Pero ellos quieren hacer creer que sucedió algo que no estaba descrito. Eso no está en evidencia.''

Ryan también argumentó que algunas de las pruebas del juicio mostraban "dos niños corriendo'' en ropa interior.

"Ese no es material dañino", argumentó. “A veces los niños corren por ahí sin ropa. No hay nada malo con un niño pequeño corriendo en pantalones cortos. Eso no va contra la ley”.

Oliver respondió que había un volumen asombroso de videos y los investigadores ni siquiera los revisaron todos.

"No hubo ninguna sugerencia, ni por mí, ni por nadie, de que las cámaras estuvieran prendidas todo el tiempo'', dijo Oliver. "No dejemos que los argumentos del acusado los engañen… Merece nada menos que 34 veredictos de culpabilidad''.