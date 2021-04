Condenan a mujer de Temecula a más de 11 años de prisión por abusar de sus hijos adoptivos

Una mujer de Temecula que abusó severamente de sus dos hijos adoptivos fue sentenciada el viernes a 11 años y cuatro meses a cadena perpetua en una prisión estatal.

Yoko Isaac, de 45 años, abusó de una niña de 3 años y de su hermano de 11, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside.

Se declaró culpable de delitos graves de tortura y abuso infantil a cambio de que los fiscales accedieran a retirar una docena de delitos graves relacionados como parte de un acuerdo de culpabilidad.

El juez de la Corte Superior Paul Dickerson dictó la sentencia el viernes en el Southwest Justice Center en Murrieta. Su esposo, Aaron Thomas Isaac, se declaró inocente anteriormente de dos cargos de delitos graves, cada uno de poner en peligro a un menor y de encarcelamiento falso. Está libre con una fianza de $50,000 y está programado para regresar a la corte el 16 de junio para una conferencia de resolución de delitos graves.

Yoko Isaac fue arrestada en diciembre de 2019 luego de una investigación del alguacil que comenzó después de que una niña de 3 años que estaba criando fuera llevada a un hospital para recibir tratamiento por lesiones que claramente habían sido infligidas, dijeron las autoridades.

La investigación reveló que Isaac había abusado física y verbalmente tanto de la niña de 3 años como de su hermano de 11 años, ninguno de los cuales fue identificado, en su casa en la cuadra 40000 de Holden Circle, dijeron los investigadores.

Los hermanos eran los únicos hijos bajo el cuidado de la acusada y finalmente fueron puestos bajo la custodia del personal del Departamento de Servicios de Protección Infantil del condado.

Los detalles exactos del abuso no figuraban en la denuncia penal. Isaac no tiene condenas por delitos graves documentadas. No hubo información disponible sobre su esposo.