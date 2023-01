Ordenan evacuaciones por amenaza de flujo de escombros en condado de Santa Bárbara

Los residentes del condado de Santa Bárbara cerca de las áreas quemadas por incendios forestales permanecieron bajo órdenes de evacuación el jueves por la mañana mientras una fuerte tormenta invernal atravesó la región.

La orden de evacuación se emitió el miércoles por la noche para partes de las cicatrices de quemaduras de Alisal, Thomas y Cave.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Los funcionarios del condado no tenían un número firme de cuántas personas estaban bajo órdenes de evacuación, pero Susan Klein-Rothschild, portavoz del centro de operaciones de emergencia del condado, dijo que los agentes del alguacil fueron de puerta en puerta y se comunicaron con al menos 480 personas.

Entre los pueblos a los que se ordenó evacuar estaba Montecito, donde hace cinco años enormes rocas, lodo y escombros barrieron las montañas a través del pueblo hasta la costa durante los aguaceros nocturnos, matando a 23 personas y destruyendo más de 100 casas.

La ciudad es el hogar de muchas celebridades, incluidas Oprah Winfrey y el Príncipe Harry y su esposa, Meghan.

“De lo que estamos hablando aquí es de mucha agua que sale de la cima de las colinas, baja a los arroyos y arroyos y, a medida que baja, gana impulso y ese es el peligro inicial”, dijo el jefe del Departamento de Bomberos de Montecito. dijo Kevin Taylor.

Se esperaba que la tormenta alcanzara su punto máximo durante la noche hasta la madrugada del jueves, y es probable que los condados de Santa Bárbara y Ventura experimenten la mayor cantidad de lluvia.

“Anticipamos que esta puede ser una de las series de tormentas más desafiantes e impactantes que hayan tocado tierra en California en los últimos cinco años”, dijo Nancy Ward, la nueva directora de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California.

La tormenta es una de las tres llamadas tormentas fluviales atmosféricas que en la última semana alcanzaron el estado afectado por la sequía. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia para permitir una respuesta rápida y ayudar en la limpieza de otra poderosa tormenta que azotó solo unos días antes.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.