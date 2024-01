Acusan  a médico del condado de Orange de abusar sexualmente de decenas de pacientes

Un médico del condado de Orange que enfrenta cargos penales por presunto abuso sexual de pacientes ahora está siendo demandado por 73 expacientes.

El Dr. William Moore Thompson IV, un especialista en enfermedades infecciosas, está acusado de abusar sexualmente de pacientes durante las visitas tanto a su oficina de Newport Beach como al Hospital Hoag.

Según la demanda, Thompson se especializó en atención a pacientes LGBTQ. Varios hombres que dijeron que Thompson abusó de ellos dijeron que su fe en los médicos está destrozada.

"Hasta este momento, no he encontrado otro médico al que pueda acudir para que me ayude", dijo Kenton Huynh.

Julio Hernández le dijo a la estación hermana NBC4: “He estado ansioso. No quería ver a ningún otro médico”.

"Hicimos todo lo que nuestros profesores de medicina nos dijeron que hiciéramos y fuimos abusados sexualmente", dijo Matt Lervold.

Muchos de los hombres que demandaron dijeron que buscaron los servicios de Thompson. Sin embargo, al menos uno dijo que sufrió abusos después de que lo asignaran al cuidado de Thompson durante una visita a la sala de emergencias.

Los hombres afirman que Thompson se aprovechó de ellos con el pretexto de brindarles atención médica. Están demandando al Hospital Hoag donde Thompson, según el hospital, tenía privilegios clínicos. La demanda afirma que el hospital ignoró las señales de alerta sobre el presunto comportamiento del médico.

“No lo pensé dos veces. Pensé que era parte del procedimiento”, dijo Huynh.

“Los exámenes fueron exagerados, exámenes de próstata agresivos y absolutamente demasiados. Después de hacerme los exámenes de próstata, siempre quería que mirara esa zona privada para ver si estaba excitado", recuerda Michael Glockner.

Este tipo de acusaciones no son nuevas para Thompson, cuya licencia médica está actualmente suspendida, según la Junta Médica de California. Fue arrestado en septiembre de 2023 y ahora enfrenta 20 cargos de delitos graves relacionados con la agresión a pacientes masculinos.

Su próxima audiencia judicial por los cargos penales es el 15 de marzo.

Hoag Hospital emitió la siguiente declaración en respuesta a una solicitud de comentarios sobre la demanda:

"Hoag condena la conducta alegada contra el Dr. William Thompson en la reciente demanda y reconoce el coraje que se necesita para que los ex pacientes se presenten. El Dr. Thompson operaba una práctica médica independiente y no era empleado de Hoag ni de sus afiliados.

Tenía privilegios clínicos. en el Hospital Hoag, que fueron suspendidos sumariamente por el personal médico tras la presentación de cargos penales en su contra.

Reconocemos que el proceso legal debe seguir su curso y continuaremos cooperando en todos los aspectos con el proceso penal en curso contra el Dr. Thompson. Durante las últimas siete décadas, Hoag se ha comprometido a brindar atención de clase mundial definida por el respeto, la integridad, la compasión y la excelencia para todos los pacientes, incluidos los miembros de la comunidad LGBTQ+”.

