Aumentan delitos e incidentes de odio en condado de Orange

El año pasado, el Condado de Orange experimentó un aumento del 35% en los delitos de odio en comparación con 2019, incluido un aumento del 1,800% en los incidentes contra los asiáticos a medida que la pandemia de COVID-19 que, según los funcionarios, se originó en China, se prolongó, según el informe anual de la Comisión de Relaciones Humanas de OC. .

El condado registró 112 delitos de odio. La comisión informó que los delitos de odio han aumentado ”constantemente” en el condado, con el salto más sustancial entre 2016 y el año pasado.

La comisión informó un aumento del 69% en los incidentes de odio en 2020. Los incidentes de odio se definen como momentos de algún tipo de intolerancia que no llega a ser un crimen de odio legal.

De los 263 incidentes registrados, hubo un aumento del 114% en los incidentes antisemitas, un aumento del 1.800% en los incidentes dirigidos a personas de ascendencia asiática y un aumento del 23% en los incidentes contra los negros.

La comisión dijo que el crimen de odio más común fue dirigido a afroamericanos, 27%, seguido de crímenes antisemitas, 11% y 8% dirigido a latinos. Esos tres grupos representaron el 46% de los delitos de odio denunciados.

Los crímenes de odio en 2020 se dirigieron a la raza, etnia u origen nacional de la víctima el 68% del tiempo, con el 21% motivado por intolerancia religiosa y el 11% del tiempo motivado por el fanatismo hacia la orientación sexual.

Hubo siete crímenes de odio anti-asiáticos y 76 incidentes de odio el año pasado. Eso equivale a un aumento del 40% en los delitos de odio.

El viernes presentaron en Rosemead un mural con un mensaje de apoyo para la comunidad asiática y originaria de las Islas del Pacífico en el parque Garvey.

Cuatro crímenes de odio tuvieron como objetivo a los budistas el año pasado y ninguno en 2019.

Seis de los crímenes de odio fueron contra los árabes el año pasado y ninguno en 2019.

Noventa y cuatro de los incidentes de odio fueron antisemitas y una docena de los crímenes de odio tuvieron como objetivo a los judíos.

Los ejemplos incluyeron a alguien gritando “(improperio) coronavirus chino” a una familia asiática cerca de una estación de servicio. El vecino de una mujer afroamericana usando la “palabra n” para referirse a ella mientras hacía un gesto con la mano indicando un arma.

En una protesta derivada del asesinato de George Floyd en Minnesota, un hombre gritó “Poder blanco, (improperio) vidas afroamericanas '' y agregó: “Ven a mi vecindario y te mostraré lo que son los chicos blancos '' mientras también gritaba epítetos raciales y colgaba una bandera de Trump en su ventana, según la comisión.

La comisión también tomó nota de un video de Twitter con un rap sobre cómo el cartel quería golpear a los inmigrantes con tablas de madera y poner sus cabezas en palos.

Los actos de odio lamentablemente han aumentado en nuestra comunidad, y muchas de las víctimas no saben que existe ayuda para ellas.

Una mujer transgénero fue acosada con la frase, ”travesti, deseo que mueras, gente como tú no debería vivir”, según la comisión.

El año pasado, a medida que aumentaba la intolerancia y la xenofobia contra los asiáticos, la comisión lanzó una campaña “Para saber mejor” (To Know Better) que incluía un concurso de campañas multimedia para crear conciencia entre los estudiantes de secundaria y preparatoria, que atrajo 100 presentaciones.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange recibió informes de 30 delitos de odio y presentó cargos en 18 casos. Cuatro de los casos fueron rechazados y ocho necesitaban más investigación.

El fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, ha creado una nueva unidad contra delitos de odio.