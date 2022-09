Días de entradas gratis a museos en el sur de California

El “tiempo”, como concepto, se entrelaza a través y alrededor de cada obra de arte, artefacto histórico y descubrimiento científico.

Reflexionamos sobre el tiempo que tomó crear una obra de arte, la fecha en que se inventó algo y cómo los eventos pasados ​​​​inspiraron un resultado determinado.

Estos artículos e ideas se pueden encontrar en nuestros museos e instituciones culturales locales, donde el concepto del tiempo también es importante.

Varios museos del sur de California, cuentan con días libres en sus calendarios mensuales, obsequios de buen corazón para la comunidad.

Es importante comprobar los detalles sobre el día o las horas libres de un museo antes de ir, ya que es posible que se requieran boletos reservados con anticipación. Tambien es importante comprobar si hay una tarifa de estacionamiento.

Y si está buscando un montón de museos gratuitos en un solo día, está de suerte: el Día del Museo de la Revista Smithsonian, que ofrece entradas de cortesía en varios lugares, se lleva a cabo cada septiembre.

Los días libres del museo pueden cambiar o actualizarse, según las necesidades o el horario de una institución.Verifique el horario y los posibles cierres visitando el sitio del museo antes de ir.

Para días gratuitos una vez al mes o días gratuitos durante todo el mes, aquí le dejamos una lista.

Museo Infantil del Espacio (Kidspace Children's Museum): El museo educativo cercano al Rose Bowl, adyacente al arroyo, es conocido por su diversión primaveral con mariposas y sus no tan espeluznantes eventos otoñales, así como por muchos lugares al aire libre para interactuar y explorar. El primer viernes de cada mes es gratis, entre las 4 y 7 p.m. Para hacer una reservación en línea, haz clic aquí.

Centro de Ciencias de California (California Science Center): ¿Ecosistemas, las estrellas, el mundo natural y todo lo demás (incluido lo que no podemos ver)? Este museo de ciencias de Exposition Park lo cubre todo, o mucho de todo, al menos. La entrada es gratuita, todos los días, incluso para ver el Space Shuttle Endeavour, pero se pueden comprar entradas para exhibiciones especiales, ¿y el cine IMAX en el lugar? Eso también requiere admisión.

Museo Afroamericano de California (California African American Museum - CAAM): Otra joya en Exposition Park, CAAM ofrece entrada gratuita todos los días excepto los lunes (el museo está cerrado el primer día de la semana). Hay una tarifa para estacionar en Exposition Park, tenga en cuenta, aunque hay una parada de metro a pocos pasos de distancia. Hay varias exposiciones, incluida “Por la raza y el país: Soldados Bufalo en California”.

The Broad: las obras contemporáneas han encontrado un hogar vibrante en la Avenida Grand, detrás del ahora icónico “velo” de este lugar favorito del centro de Los Ángeles La entrada siempre es gratuita, pero las entradas reservadas con anticipación son imprescindibles. Y el siempre popular y siempre inspirador “Infinity Mirrored Room — The Souls of Millions of Light Years Away”, también gratuito, requiere una reservación por separado. Tu próximo paso: consulta el calendario mensual de entradas.

Museo de Asia y el Pacífico (USC Pacific Asia Museum): Puede visitarlo el segundo domingo del mes, que siempre es gratis, y disfrutar de la belleza de varias piezas centenarias. Una galería permanente dedicada a las artes de China, así como exhibiciones de tiempo limitado (como las fotografías de linternas de Elizabeth Gill Lui) ofrece una exposición pero reserve su boleto antes de ir. Todos los jueves se dedican a “pagar lo que quieras” en el museo de la Avenida Los Robles.

Observatorio Griffith (Griffith Observatory): saborear la majestuosidad del espacio es gratis, al igual que una visita a este ícono en la cima de una colina, que cumplirá 90 años en unos pocos años. Pero mientras que el cosmos está abierto todos los días, el punto de referencia amante del cosmos está cerrado los lunes, martes y miércoles. Los programas especiales de solsticio y equinoccio también son gratuitos.

Centro Getty (Getty Center): Tantas maravillas están a la vista en este célebre depósito de tesoros, incluidos tapices intrincados, muebles ornamentados, pasteles delicadamente representados y fotografía moderna. ¿Y algo dulce? Está celebrando su 25 aniversario en 2022. La entrada es gratuita pero se necesita boleto de reservación. El estacionamiento cuesta $20 pero el costo baja a $15 después de las 3. Está cerrado los lunes.

Villa Getty (Getty Villa): A solo un corto trayecto en automóvil desde el Centro Getty, con sede en Brentwood, se encuentra un maravilloso mundo de antigüedades y arte griego y romano. La ubicación del museo en Malibú es espectacular y complementa completamente las estatuas y los jardines al aire libre. La entrada es gratuita y, al igual que el Getty Center, el estacionamiento cuesta $20 por automóvil. Después de las 3 p. m., el costo es de $15. La Villa está cerrada los martes.

Museo Hammer (Hammer Museum): la entrada siempre es gratuita en esta institución de arte de Westwood, pero el museo está cerrado todos los lunes, así como días festivos selectos. No es “necesario” reservar boletos para la entrada, dice el sitio web del Hammer.

Museo Autry en Griffith Park (The Autry at Griffith Park): el museo se ha hecho famoso por los eventos de baile al aire libre, los mercados temporales y las proyecciones de películas en los últimos años, pero sus exposiciones permanentes y temporales, que se inspiran en el oeste americano, siguen siendo su centro fascinante. ¿El día gratis en este lugar, que está cerca del zoológico de Los Ángeles? Es el segundo martes del mes.

Centro Cultural Skirball (Skirball Cultural Center): hay tantas exhibiciones muy queridas en Skirball, como “Visiones y valores: la vida judía desde la antigüedad hasta América”. Estas exposiciones pueden verse gratis los jueves. Asegúrese de ver las exhibiciones especiales, como las dedicadas a la charcutería judía y el Arca de Noé, durante su visita.

Arboreto y Jardin Botánico del Condado de Los Ángeles (Los Angeles County Arboretum and Botanic Garden): Esta parcela considerable, un país de las maravillas de flores, plantas, pavos reales, tortugas y edificios de fantasía, es conocida por sus clases y eventos de temporada (como “Lightscape” en las vacaciones). La entrada gratuita es el tercer martes del mes con reservación de boletos.

Descanso Gardens: Al igual que el Arboreto del Condado de Los Angeles, el jardín de La Cañada Flintridge también abre sus puertas, de forma gratuita, el tercer martes del mes, con reservación anticipada de boletos. La opción para los boletos esta disponible el primer día del mes, o el primer lunes, si el primer día del mes cae en fin de semana. El estacionamiento es gratuito.

Biblioteca Huntington, Museo de Arte y Jardín Botánico (The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Garden): uno de los jardines más majestuosos de los alrededores celebra un día libre el primer jueves de cada mes e invita a los visitantes a contemplar increíbles obras de arte (“The Blue Boy” es uno de los favoritos), las célebres rosas y el exquisito Jardín Chino. El boleto puede adquirirlo el último jueves del mes, para el día libre que sucederá una semana después.

Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (Los Angeles County Museum of Art - LACMA): El museo ofrece una entrada gratuita, todos los días, después de las 3 p.m., a los residentes del condado de Los Angeles. También ofrece un día gratuito completo el segundo martes del mes.

Museo y Pozos de Alquitrán La Brea (La Brea Tar Pits & Museum): si bien los burbujeantes pozos de alquitrán se pueden ver desde más allá de una cerca en cualquier momento, el museo cercano, que está lleno de fósiles y maravillas prehistóricas, está abierto al público durante ciertas horas. Los residentes del condado de Los Ángeles pueden disfrutar de una entrada gratuita todos los días, de 3 a 5 p.m. Nota: El museo adyacente a los pozos de alquitrán está cerrado el primer martes de cada mes, además de ciertos días festivos (consulte el sitio web para obtener más información).

Museo de Historia Natural (Natural History Museum - NHMLA): huesos de dinosaurios, minerales brillantes y una gran cantidad de artefactos asombrosos, tanto del mundo salvaje como de la historia de la humanidad, llenan este reino fantástico. Es un reino que ofrece a los residentes del condado de Los Ángeles entrada gratuita todos los dias, de 3 a 5 p.m., aunque otras exhibiciones y eventos, como el Pabellón de las Mariposas, pueden exigir boletos por separado. Nota: El NHMLA está cerrado el primer martes del mes, además de ciertos días festivos (consulte el sitio web para obtener más información).

