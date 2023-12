Condado de los Ángeles: estudio revela que 1 de cada 3 hogares padece inseguridad alimentaria

Un estudio de la USC encontró que para las familias del condado de Los Ángeles, la dificultad para comer es peor que nunca.

“Las cosas están incluso peor que el primer año de la pandemia”, dijo Kayla de La Haye, del Instituto para la Equidad del Sistema Alimentario de la USC.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

De La Haye analizó los números de seguimiento de la inseguridad alimentaria en el condado de Los Ángeles desde marzo de 2020 hasta el presente.

Actualmente, 1 de cada 5 californianos está pasando por inseguridad alimentaria por lo que los bancos de comida sirven de ayuda para estas familias.

Su estudio encontró que casi uno de cada tres hogares lo está experimentando ahora. En parte, porque los subsidios gubernamentales de la era COVID se han agotado.

"La gente ahora está recibiendo menos beneficios y menos ayuda con los alimentos y eso está sucediendo al mismo tiempo que la inflación, el costo de vida y el costo de los alimentos aumentan considerablemente", dijo De La Haye.

En una despensa de alimentos en Sherman Way, decenas de personas hacían fila esperando cajas de alimentos saludables y gratuitos una hora y media antes de abrir. La comida fue entregada por cortesía de una organización sin fines de lucro llamada Jewish Family Service of Los Ángeles.

El USDA define la "inseguridad alimentaria" como "cuando las personas no tienen suficiente para comer y no saben de dónde vendrá su próxima comida".

Uno de cada cuatro hogares que pasa por esto tiene niños, dice De La Haye. Y entre los residentes de bajos ingresos, la inseguridad alimentaria es la peor en 10 años.

“Los residentes latinos y negros en el condado de Los Ángeles tienen tasas de inseguridad alimentaria dos veces más altas, en comparación con los residentes blancos”, dijo De la Haye.

Al tener que elegir entre no pagar el alquiler o el automóvil o saltarse una comida, De La Haye dijo que a menudo se sacrifica la comida. O los padres optarán por la comida rápida, que es más barata pero poco saludable.

Aunque sombrío, el estudio sugiere soluciones. Entre ellos, el creciente apoyo a las despensas temporales, muchas de las cuales están afiliadas al Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles.

Puedes ser voluntario o donar para que las personas que están haciendo fila, muchos de ellos de familias trabajadoras que luchan por sobrevivir, sepan que no se irán a la cama con hambre.

De acuerdo a recientes encuestas, actualmente pasan hambre una de cada 5 familias en los Estados Unidos, con eso en mente, aquí Elva Saray nos muestra los famosos refrigeradores públicos que ofrecen comida gratis.

Este es un problema que compartimos todos, no sólo aquellos que recogen cajas de comida para sobrevivir.

En un esfuerzo por ayudar a apoyar a los bancos de alimentos locales y proporcionar comidas a familias necesitadas en todo el sur de California, la campaña Help for the Hungry de NBC4 y Telemundo 52. ⁠

Para obtener más información, visite la página de Help for the Hungry, en Telemundo 52, haciendo clic aquí. Done cualquier cantidad enviando un mensaje de texto con H4H al 41444.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.