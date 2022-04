Comandante del alguacil demanda al condado de Los Ángeles por supuestas represalias

El comandante del departamento del alguacil presentó el lunes una demanda por daños y perjuicios contra el condado de Los Ángeles alegando que él y otros sufrieron represalias por parte del alguacil Alex Villanueva por desafiar el manejo de la agencia de un video que muestra a un oficial arrodillado sobre la cabeza de un recluso esposado durante tres minutos.

El reclamo, precursor de una demanda, también cuestiona la cronología de los eventos de Villanueva luego del altercado, que ocurrió el 10 de marzo de 2021.

En una conferencia de prensa el mes pasado, Villanueva dijo que no vio el video de vigilancia del altercado hasta noviembre, y respondió ordenando de inmediato una investigación criminal.

En su reclamo legal, el comandante Allen Castellano sostiene que Villanueva y al menos otros tres ejecutivos de la agencia vieron el video a los pocos días del incidente, y el alguacil dijo que él "se encargaría del asunto", y señaló que el departamento "no necesitaba malos medios en este momento". ''

Luego de la noticia del reclamo, Villanueva programó una conferencia de prensa para el martes por la mañana, cuando planea "discutir los reclamos falsos" que se hicieron en la presentación, que el departamento atribuyó a "un empleado descontento".

ALTERCADO CONTROVERSIAL

El altercado, que fue informado por primera vez por Los Angeles Times, ocurrió en el Palacio de Justicia de San Fernando, donde un recluso de 24 años llamado Enzo Escalante supuestamente golpeó en la cara al ayudante del alguacil Douglas Johnson.

Johnson y otros agentes derribaron a Escalante al suelo, y Johnson puso su rodilla sobre la cabeza del recluso.

El video de seguridad del altercado muestra a Johnson manteniendo su rodilla sobre la cabeza de Escalante durante tres minutos después de que lo esposaron y no pareció resistirse.

Después del incidente, Castellano escribió un informe interno en el que sugería que los funcionarios del departamento intentaron suprimir los detalles y el video del altercado, "dada su naturaleza y sus similitudes con el uso de la fuerza ampliamente publicitado de George Floyd".

George Floyd murió después de un ataque en Minneapolis. El oficial de policía se arrodilló sobre su cuello durante más de ocho minutos, lo que provocó protestas nacionales.

En su nuevo reclamo legal, Castellano afirma que Villanueva orquestó un esfuerzo para encubrir el video y luego tomó represalias contra las personas en el departamento que plantearon preguntas sobre ese esfuerzo o desafiaron lo que el comandante llamó un intento del alguacil de cambiar la línea de tiempo. de cuando vio el video por primera vez.

En su conferencia de prensa del mes pasado, Villanueva negó estar involucrado en algún tipo de encubrimiento e insistió en que no vio el video hasta noviembre, cuando inmediatamente ordenó que el diputado involucrado fuera relevado de sus funciones y que se iniciara una investigación penal.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

El alguacil admitió que se debería haber iniciado una investigación penal interna inmediatamente después del incidente, junto con una investigación administrativa, pero no sucedió, algo que atribuyó a los errores de juicio de otros en el departamento.

“Hubo una investigación de uso de la fuerza, una investigación administrativa”, dijo Villanueva.

“Se inició más o menos en el marco de tiempo en que debería haberse iniciado. Sin embargo, en el camino desde el principio, algo no sucedió, que fue una investigación de antecedentes de este caso para una posible investigación criminal. ... Eso no sucedió cuando se suponía que debía suceder.

“Entonces, este caso se demoró en el proceso administrativo, pero en el camino, muchas personas, incluidos altos ejecutivos de mi administración, vieron esto. Y lo que me preocupa es que en realidad vieron la información y no presionaron el botón de detener y dijeron: 'Oye, tenemos que ver esto bajo una luz diferente y la luz correcta, y hacer una investigación penal y administrativa’. Eso no sucedió''.

Villanueva dijo que el investigador administrativo finalmente determinó que no podía completar su trabajo sin una investigación criminal, y no fue hasta que se hizo esa solicitud que se dio cuenta del altercado y el video. Dijo que eso ocurrió el 18 de noviembre de 2021.

Dijo que ordenó la investigación penal sobre las acciones del diputado, que desde entonces ha sido remitida a la Oficina del Fiscal de Distrito para la consideración de posibles cargos.

El alguacil dijo que su jefe de personal realizó una revisión interna de cómo se manejó el caso desde el principio y, como resultado, se tomaron "medidas administrativas" que llevaron a cambios en su personal de mando.

"Tenemos información de que hubo algunos esfuerzos para tratar de evitar que la naturaleza de esta investigación avance y avance en la cadena alimenticia para su disposición adecuada, por lo que tuvimos que iniciar otra investigación", dijo.

Castellano sostiene en su reclamo por daños que, a pesar de la afirmación del alguacil de que el oficial involucrado fue relevado de su cargo en noviembre, eso no sucedió hasta el 7 de diciembre. También afirma que fue objeto de una investigación interna después de expresar su preocupación por el manejo del asunto y fue reprendido por errores en la forma en que se manejó el caso.