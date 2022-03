Villanueva: se cometieron errores en investigación de altercado entre agente y recluso

El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, admitió el martes que se cometieron errores de procedimiento en la investigación interna de un altercado en el que un oficial se arrodilló sobre la cabeza de un recluso esposado durante tres minutos, pero dijo que inmediatamente ordenó una investigación penal contra el oficial una vez que se dio cuenta. de eso

El altercado, informado por primera vez la semana pasada por Los Angeles Times, ocurrió el 10 de marzo de 2021 en el juzgado de San Fernando, donde un recluso de 24 años llamado Enzo Escalante supuestamente golpeó en la cara al ayudante del alguacil Douglas Johnson. Johnson y otros agentes derribaron a Escalante al suelo y Johnson puso su rodilla sobre la cabeza del recluso.

El video de seguridad del altercado, una parte del cual fue publicado en línea por The Times, muestra a Johnson manteniendo su rodilla sobre la cabeza de Escalante durante tres minutos después de que lo esposaron y no pareció resistirse.

Según un informe interno citado por The Times, el comandante del alguacil, Allen Castellano, sugirió que los funcionarios del departamento intentaron suprimir los detalles y el video del altercado, "dada su naturaleza y sus similitudes con el uso de la fuerza ampliamente publicitado de George Floyd". George Floyd murió después de que un oficial de policía de Minneapolis se arrodilló sobre su cuello durante más de ocho minutos, lo que provocó protestas nacionales.

Eli Vera, un comandante del alguacil que se postula contra Villanueva en las próximas elecciones, le dijo a The Times que el alguacil vio el video del altercado días después de que ocurriera.

Pero Villanueva negó el martes esa acusación, insistiendo en que no vio el video hasta noviembre, cuando inmediatamente ordenó que el agente involucrado fuera relevado de su cargo y que se iniciara una investigación penal.

El alguacil dijo que una investigación penal interna de este tipo debería haberse iniciado de inmediato, junto con una investigación administrativa, pero no sucedió.

“Hubo una investigación de uso de la fuerza, una investigación administrativa”, dijo Villanueva.

“Se inició más o menos en el marco de tiempo en que debería haberse iniciado. Sin embargo, en el camino desde el principio, algo no sucedió, que fue una investigación de antecedentes de este caso para una posible investigación criminal. ... Eso no sucedió cuando se suponía que debía suceder.

“Así que este caso se demoró en el proceso administrativo, pero en el camino, muchas personas, incluidos altos ejecutivos de mi administración, vieron esto. Y lo que me preocupa es que en realidad vieron la información y no presionaron el botón de detener y dijeron: 'Oye, tenemos que ver esto bajo una luz diferente y la luz correcta, y hacer una investigación penal y administrativa.’ Eso no sucedió”.

Villanueva dijo que el investigador administrativo finalmente determinó que no podía completar su trabajo sin una investigación criminal, y no fue hasta que se hizo esa solicitud que se dio cuenta del altercado y el video. Dijo que eso ocurrió el 18 de noviembre de 2021.

Dijo que ordenó la investigación criminal, que desde entonces ha sido remitida a la Oficina del Fiscal de Distrito para la consideración de posibles cargos.

El alguacil dijo que su jefe de personal realizó una revisión interna de cómo se manejó el caso desde el principio y, como resultado, se tomaron “medidas administrativas” que llevaron a cambios en su personal de comando.

“Tenemos información de que hubo algunos esfuerzos para tratar de evitar que la naturaleza de esta investigación avance y avance en la cadena alimenticia para su disposición adecuada, por lo que tuvimos que iniciar otra investigación”, dijo.