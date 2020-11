Condado de Los Ángeles propone prohibir servicios de comidas en persona, pero ¿podrían los supervisores bloquearlo?

Estimulado por un aumento de una semana en los casos de COVID-19, los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles planean prohibir nuevamente cenar en personas en los restaurantes esta semana, pero al menos un supervisor del condado se opone a la medida, señalando que castiga indebidamente a los restaurantes por el aumento y amenaza a cientos de miles de puestos de trabajo.

El Departamento de Salud Pública del condado anunció el domingo que las cenas en persona se detendría a las 10 p.m. el miércoles y continuará hasta las próximas tres semanas.

La medida se produjo en respuesta a un aumento que ahora ha visto nuevos casos diarios de COVID-19 con un promedio de más de 4,000 casos en los últimos cinco días.

La orden de salud pública revisada restringirá restaurantes, cervecerías y bodegas para llevar, drive-thru y servicios de entrega.

Los funcionarios advirtieron sobre la posibilidad de tales medidas la semana pasada, tras el aumento de casos nuevos y las hospitalizaciones en el condado de Los Ángeles y en todo el estado. Ellos siguen un “toque de queda leve” en todo el estado que entró en vigor el sábado y prohíbe todo “trabajo, movimiento y reuniones no esenciales” entre las 10 p.m. y 5 a.m., continuando hasta la mañana del 21 de diciembre.

La supervisora ​​Kathryn Barger dijo que se opondrá a la orden de salud del condado durante una reunión de la Junta de Supervisores el martes, citando estimaciones de "Los Angeles Economic Development Corporation" que aproximadamente 700,000 trabajadores de la industria de comida podrían ser afectados, y el 75% de esas pérdidas afectarían a los trabajadores que ganan $50,000 o menos.

“Estas medidas propuestas por el Departamento de Salud Pública va a devastar aún más las empresas locales y los empleados a quienes se les ha pedido una carga injusta este año”, señaló Barger a través de un comunicado.

Barger dijo que solo el 10-15% de los casos positivos de COVID-19 están relacionados con cenar con alguien que dio positivo, mientras que más de la mitad están conectados a reuniones sociales privadas. Cerrando el comedor al aire libre - donde se cumplen órdenes de salud es alto - también podría crear la consecuencia no deseada de provocar reuniones más privadas, dijo.

“Las empresas han hecho increíbles sacrificios para alinearse con los protocolos de seguridad para permanecer abiertos para pagar sus facturas y alimentar a sus familias”, dijo Barger.

“El aumento de la cantidad de casos no proviene de la reapertura de empresas, sino de grandes reuniones donde la gente no lleva máscaras. No estamos indefensos para frenar la propagación del COVID-19 y protegernos a nosotros mismos y a nuestros vecinos manteniendo el distanciamiento físico y cubriéndose el rostro”.

El personal de Barger dijo que planeaba abordar el asunto durante la discusión de la junta el martes sobre las órdenes de salud pública. No fue de claro de inmediato claro si tendría apoyo entre sus colegas si optara por traer una moción para revisar la orden de salud.

Otro miembro de la junta, Janice Hahn, expresó su preocupación por la prohibición de comer por persona el domingo por la noche.

“Yo sé bien que nuestro recuento de casos está creciendo rápidamente, y creo hubiera haber sido mejor discutir esta medida abiertamente durante nuestra reunión de la Junta de Supervisores, para que el que público pudiera entender la lógica detrás de esto”, escribió Hahn en su página de Twitter. “Algunos de estos restaurantes apenas están sobreviento. Espero que esto no sea el último clavo en sus ataúdes. Ojalá pudiéramos haber descubierto una manera de poner más restricciones en lugar de cerrar completamente el comedor”.

Pero la supervisora ​​Sheila Kuehl le dijo al City News Service que la junta estaba en acuerdo total el martes pasado sobre la prohibición tras una presentación de la directora de Salud Pública del condado, Bárbara Ferrer.

“Los cinco estuvimos de acuerdo”, dijo Kuehl. “Así que me sorprendió escuchar que Kathryn se había encargado de expresar individualmente su oposición. Yo no veo ningún apoyo para esa posición en ninguna parte y, ciertamente, no apoyo eso”.

“Comer al aire libre es probablemente más peligroso en términos de contagio que cualquier otro tipo de negocio'', dijo Kuehl. “La gente se sienta durante horas sin máscaras “y, aunque pueden estar distantes de otras mesas, están cerca de los servidores y clientes que pasan caminando.

“Me acaban de decir que los casos de hoy son más de 6,000 - 6,000 casos, nunca hemos estado tan alto”, agregó. “Así que apoyo este movimiento (para prohibir cenas al aire libre) aún más”.

Tanto Kuehl como Barger dijeron que la autoridad para emitir las órdenes de salud pública recae en el departamento. En octubre, la junta tomó pasos para emitir su propia orden permitiendo a las cervecerías y bodegas que sirven comida

reabrir, anulando efectivamente las recomendaciones de Ferrer. Tal orden del

La junta, sin embargo, no requiere la aplicación por parte de los empleados de salud pública,

según Kuehl.

El domingo, el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles informó 2,718 nuevos casos de COVID-19 y nueve muertes adicionales, lo que alcanzó un total en el condado de 364,520 casos y 7,438 muertes. Los tres días anteriores

cada uno había visto más de 4,000 casos reportados, incluido un registro de un solo día de

5,031 casos el jueves.

El promedio de cinco días de más de 4,000 casos provocó la prohibición de comer en persona, siguiendo los umbrales publicados la semana pasada por los funcionarios de salud del condado.

Si el promedio de cinco días de casos aumenta a 4,500 o las hospitalizaciones son más de 2,000 por día, se emitará un orden dirigido más seguro de quedarse en casa por tres semanas, según el departamento de salud.

Esa orden equivaldría a una orden de quedarse en casa como la emitida al comienzo de la pandemia, permitiendo solo a los trabajadores esenciales, de emergencia y a los trabajadores que se aseguran de cumplir los servicios esenciales, a salir de casa.

El número de residentes del condado hospitalizados con el virus aumento el fin de semana, de 1,391 el sábado a 1,401 el domingo, con el 26% en cuidados intensivos. Eso es más del doble del número diario a principios de octubre, cuando estaba por debajo de 700.

El departamento les recordó a todos que se quedaran en casa tanto como fuera posible las próximas dos o tres semanas para cambiar la trayectoria de los casos emergentes y salvar vidas, y repitió su consejo de que la gente no viaje para durante la celebración de Acción de Gracias.

“A medida que modificamos nuestras celebraciones navideñas de Acción de Gracias, se nos recuerda de las muchas familias que extrañarán a sus seres queridos que han fallecido COVID-19. Enviamos deseos de curación y paz'', dijo Ferrer en un comunicado.

“El elevado número persistente de casos requiere seguridad adicional de medidas que limitan la mezcla donde las personas no usan máscaras. Nosotros esperamos que las personas sigan apoyando a los restaurantes, cervecerías y bodegas, ordenando comida para llevar o entregar”, dijo.

“También esperamos fervientemente que cada residente del condado de Los Ángeles apoya a todos nuestros negocios siguiendo las normas directivas de salud pública que sabemos que funcionan para ralentizar la propagación.

Desafortunadamente, si nuestros casos y las hospitalizaciones continúan aumentando, tendremos que emitir más restricciones para proteger nuestro sistema de salud y prevenir más muertes”.

El viernes, el condado implementó otras restricciones que:

Negocios limitados en interiores `` no esenciales '', como tiendas minoristas,

oficinas y servicios de cuidado personal al 25% de ocupación;

salas de juego limitadas al aire libre, sitios de minigolf, pistas de karts y jaulas de bateo al 50% de la capacidad máxima al aire libre;

citas anticipadas obligatorias para los clientes en el cuidado personal, empresas y servicios prohibidos que requieren que los clientes se quiten la cara mascarillas y

Reuniones al aire libre restringidas a no más de 15 personas de un máximo de tres hogares.

El condado emitió previamente una guía que limitaba las reuniones a tres hogares, pero no había un límite numérico de asistentes.

El sábado por la noche, el estado impuso un toque de queda leve, prohibiendo los encuentros y movimientos imprescindibles entre las 10 p.m. y 5 a.m.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de California, Dr. Mark Ghaly, dijo que la orden del estado no era un toque de queda estricto, lo que indica que las personas todavía pueden salir de sus hogares, pero no deberían reunirse con otros. Notó que todavía planea llevar a su perro a las 11 p.m. caminar.

Cuando se le preguntó cómo se harán cumplir las restricciones, a los alguaciles del sur de California afirmaron que no tomarán medidas enérgicas contra las ordenes de salud, Ferrer contestó la semana pasada que el condado no se basa en el cumplimiento de la ley, sino más bien esperan que los residentes tomen en serio la urgencia de

evitar que se inunden los hospitales locales.

Ferrer también señaló que el aumento de casos no es solo el resultado de aumento de pruebas. Ella dijo que la creciente tasa de pruebas positivas del condado muestra que el virus se está propagando más rápidamente.

El promedio diario de siete días del condado de positividad entre los examinados para el virus fue del 3.9% el 1 de noviembre, pero

aumentó al 5.1% el 8 de noviembre y se situó a 7.1%. a partir del sábado.