Autoridades de Compton le pide a pareja que deje de arreglar los baches en la ciudad

Cansados de los baches en las calles de Compton, Alex y Daisy de La Rosa decidieron hacer algo al respecto: compraron los materiales necesarios para repararlos ellos mismos.

Sin embargo, las autoridades de la ciudad les enviaron una carta en donde les piden que dejen de hacerlo porque violan las leyes municipales.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Uuuyy, si no hacen nada, ¿por qué nos paran a nosotros entonces?”, fue la reacción de Alex de La Rosa tras recibir el documento.

Las labores comenzaron hace varias semanas. Tras publicarlas en las redes sociales, empezaron a recibir donaciones de la comunidad.

“Hemos llenado aproximadamente 48 baches. Y si, llevamos la cuenta”, dijo Daisy de La Rosa.

La idea inicial surgió después de costear cuantiosas reparaciones en sus vehículos, ya que trabajan repartiendo productos.

“Si no quieren que lo hagan, entonces que me regresen mi dinero que he gastado en mis carros”, dijo Daisy de La Rosa.

La ciudad de Compton informó que el Departamento de Obras Públicas tiene una escasez de trabajadores. Aun así el equipo trabaja llenando los baches cada mes.

“Reconocemos el aprecio que tienen los residentes por la comunidad, pero es importante que dejen las reparaciones a los profesionales entrenados”, dijo la ciudad en un comunicado.

Más del 40% de las autopistas en Estados Unidos están en mal estado debido a los baches. Pero, ¿cómo se generan los baches y por qué son tan prevalentes?

A pesar de la carta recibida, la comunidad continua mostrandoles su apoyo.

“Hasta ahorita, despues que ya nos mandaron la carta, la comunidad nos sigue diciendo, ‘en tal lugar esta un bache, vayan a repararlo, nosotros le donamos’”, dice Alex de La Rosa.

Pero, por ahora, se quedaran con las felicitaciones de los residentes y el orgullo de ver que los baches que repararon siguen intactos.

“Me siento a gusto porque, a pesar que no tengo la experiencia, el trabajo que no me corresponde hacer, esta bien hecho. Esta tapadito”, dice Alex de La Rosa.

En la carta enviada por la ciudad de Compton les exigen que dejen de hacer reparaciones sin permisos. En caso contrario, las autoridades municipales tendran que tomar acciones legales.

La pareja no sabe cuales son esas consecuencias.