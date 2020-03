Compradores abarrotan tiendas por temor al COVID-19

El temor a lo que pudiera pasar si el contagio del coronavirus llegara a ser una cuarentena obligatoria está provocando mucha preocupación en la comunidad, ya que se está viendo una escasez de productos básicos.

Telemundo 52 visitó algunos negocios donde la comunidad latina está surtiendo su despensa.

De acuerdo a una psicoanalista, lo que está sucediendo es una histeria colectiva, que se debe en parte a que hay tanta información, alguna de verdad y otra falsa, y muchos no saben que creer.

En os almacenas como Costco y otras tiendas, hay personas que le dijeron a Telemundo 52 que han esperado horas para entrar y mientras algunos salen con sus carritos repletos de mercancía, otros después se quejan de que no encuentran los productos que buscaban.

Una universidad creó el primer manual para tratar los miedos contra la pandemia.

En una tienda de 99 centavos en North Hollywood, los compradores también habían aborrotado la tienda.

“Pues me desespero porque, en primer lugar no encuentra uno estacionamiento, y para hacer línea, son dos horas, es mucho, y para no encontrar nada, es difícil y frustrante, dijo Ofelia Ávila, quien surte su despensa.

“Como no hay, o no tengo bastante, la gente se está vuelta loca, pero siempre hay que tener una reserva”, dijo Ana Figueras, quien dice tomar la situación con calma.

La comida enlatada o instantánea es una buena opción.

La mayoría de personas le comentó a Telemundo 52 que se preparan para tener alimentos para por lo menos dos semanas, con la esperanza de que para ese tiempo se detenga el contagio o se encuentre una vacuna.

El psicoanalista señaló que hay que mantener la calma y ver como en China la situación ya se está controlando la situación, y que aquí se lograra lo mismo.