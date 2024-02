CNBC: Proyecto de ley pide crear cuentas de ahorro para niños desde el día que nacen

Puntos claves Generar riqueza generacional es más difícil cuando los adultos jóvenes enfrentan deudas y costos de vivienda elevados.

Un nuevo proyecto de ley pretende dar un impulso a los jóvenes estadounidenses abriendo cuentas de ahorro para cada niño desde su nacimiento.

A continuación se muestra cuánto dinero podrían recibir las familias según el plan.

Crear riqueza puede parecer una lucha para las generaciones más jóvenes de hoy, que luchan con los saldos de los préstamos estudiantiles y los altos precios de las viviendas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Ahora, un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso pretende que la creación de riqueza comience desde el nacimiento.

La propuesta, llamada Ley de Ahorro para Niños 401, está encabezada por los senadores demócratas Bob Casey de Pensilvania, Chuck Schumer de Nueva York y Ron Wyden de Oregón, así como los representantes demócratas Don Beyer de Virginia, Joyce Beatty de Ohio y Suzan DelBene de Washington.

El plan exige proporcionar cuentas de ahorro para cada niño en los EEUU en las plataformas estatales de ahorro para las 529 universidades, que serían administradas por los tesoreros estatales. Se establecerían cuentas para niños menores de 18 años y para recién nacidos.

Más del 80% de los adultos jóvenes de 18 a 24 años tenían menos de 20,000 dólares de riqueza, según un informe sobre la propuesta que cita datos de la Reserva Federal de 2019.

El proyecto de ley apunta a duplicar esa cifra, al hacer que un padre soltero de bajos ingresos que califique y tenga un recién nacido pueda acumular más de $53,000 para el beneficio de ese niño cuando cumpla 18 años.

"La falta de ingresos significa que no puedes salir adelante, pero la falta de riqueza significa que no puedes salir adelante", dijo Casey en un comunicado. “A medida que las familias estadounidenses enfrentan costos crecientes, merecen una manera de ahorrar no sólo para su futuro, sino también para el futuro de sus hijos”.

A través de 401Kids, las familias serían elegibles para hacer contribuciones anuales de hasta $2,500 por niño de cero a 17 años.

Las familias de ingresos bajos a moderados también serían elegibles para depósitos federales anuales hasta que el niño cumpla 18 años. Las familias con ingresos brutos ajustados modificados inferiores a $75,000 para contribuyentes solteros o $150,000 si están casados recibirían $500 por año por niño. Las contribuciones se eliminarían gradualmente para los ingresos superiores a esos umbrales.

Los niños de hogares que sean elegibles para el crédito tributario por ingreso del trabajo, cuyo objetivo es reducir la carga tributaria federal para los trabajadores de ingresos bajos a moderados, recibirían ayuda adicional. Eso incluye $250 adicionales por año, incluso si no se reclama el EITC. Los hogares elegibles para el EITC también pueden recibir un ahorro equivalente de $1 a $1 en contribuciones individuales por hasta $250 por año.

Además, las familias pueden ser elegibles para recibir contribuciones estatales cuando corresponda.

Los niños sólo podrían utilizar los fondos una vez que cumplieran 18 años. El dinero tendría que utilizarse para educación o formación, comprar una casa o iniciar un negocio.

Alternativamente, los fondos podrían transferirse a una cuenta de jubilación individual Roth o a una cuenta ABLE para niños con discapacidades.

Según el plan, un padre soltero que sea elegible para el EITC y que tenga $40,000 en ingresos brutos ajustables puede acumular más de $53,000 cuando su hijo recién nacido cumpla 18 años. Esa estimación supone $21,000 en fondos federales, $8,500 en contribuciones familiares y $24,000 en rendimientos de la inversión.

El plan incluye la inscripción automática desde el nacimiento, y el dinero se invierte en función de la edad de los niños.

Otros esfuerzos para proporcionar fondos para los niños

Queda por ver si el proyecto de ley puede reunir suficiente apoyo de ambos lados del pasillo para convertirse en ley.

La propuesta llega cuando el Congreso está preparado para considerar una nueva ampliación del crédito fiscal por hijos. Las estimaciones han encontrado que el nuevo crédito fiscal por hijos podría ayudar a unos 16 millones de niños de familias de bajos ingresos durante el primer año, según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.

"No me sorprende mucho ver que se introducen más cuentas de ahorro para niños a nivel federal, especialmente dado el énfasis en el crédito tributario por hijos y las necesidades básicas", dijo Madeline Brown, asociada principal de políticas del Urban Institute, en Washington, D.C. grupo de expertos basado en.

El año pasado, los legisladores demócratas renovaron su impulso para crear “bonos para bebés” que proporcionarían a cada niño estadounidense 1.000 dólares al nacer. Luego, los fondos se complementarían con hasta $2,000 por año según los ingresos de las familias.

Tanto las cuentas de ahorro para niños como los programas de bonos para bebés se están poniendo a prueba a nivel estatal y local. Los bonos para bebés apuntan específicamente a las brechas de riqueza racial, según Brown. Las cuentas de ahorro para niños también pueden lograr ese objetivo dependiendo de cómo estén configuradas y estructuradas, dijo.

“Han sido los últimos 15 a 20 años que hemos visto este aumento de estos programas en todo el país”, dijo Brown.

Según Brown, un experimento llamado SEED for Oklahoma Kids, que se estableció en 2007, es la implementación de mayor duración de una cuenta de desarrollo infantil.

Los programas de bonos para bebés, que son más nuevos, se han establecido en Washington, D.C. y Connecticut según la elegibilidad para Medicaid, anotó. California también ha establecido un programa piloto para niños en hogares de crianza a largo plazo o que perdieron a un cuidador principal debido a la pandemia de Covid-19.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Lori Konish para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.