Captado en video: clientes esquivan a un BMW tras chocar contra una tienda en Brea

El video de una cámara de seguridad capturó el momento aterrador el jueves cuando un conductor de BMW se estrelló contra una tienda de tabaco del condado de Orange.

Un empleado y dos clientes dentro del negocio Brea, en la cuadra 800 de West Imperial Highway, tuvieron poco tiempo para reaccionar cuando el automóvil atravesó la entrada y se detuvo completamente dentro del local.

A un cliente le empujaron una vitrina de Tobacco Buzz. Otro cliente estaba de espaldas a la entrada y se giró justo a tiempo para ver el auto a unos metros de distancia y acercándose.

“Es una locura”, dijo el propietario Kevin Salma. “El coche se estrelló contra el taller. Todo ocurrió en un segundo”.

Una persona dentro del edificio reportó heridas moderadas.

El conductor fue arrestado bajo sospecha de DUI. Una empleada dijo que pareció detenerse en un espacio de estacionamiento cuando aparentemente presionó el pedal del acelerador en lugar del freno.

