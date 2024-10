Cierran banco de alimentos de Long Beach: investigan malversación de millones de dólares

El Banco de Alimentos del Sur de California cerró sus puertas en Long Beach después de que las fuerzas del orden allanaran sus oficinas tras acusaciones de mal uso de fondos gubernamentales.

El Departamento de Servicios Sociales de California dejó de financiar al banco de alimentos y está investigando la organización.

“Llegaron con arietes, chalecos antibalas y armas en la mano”, dijo Brian Weaver, el nuevo director ejecutivo del Banco de Alimentos del Sur de California, al describir la redada en sus oficinas por parte de las fuerzas del orden hace una semana. “¡Se llevaron toda nuestra comida!”

Weaver dijo que los agentes le hicieron preguntas sobre la exdirectora ejecutiva Jeanne Cooper y al menos otro exmiembro de la junta directiva mientras registraban el edificio en busca de pruebas.

“Revisaron todos nuestros libros, todos nuestros registros. Revisaron todo aquí”, dijo Weaver.

El banco de alimentos ya había iniciado su propia investigación interna sobre Cooper hace meses después de las acusaciones de mal uso de fondos.

Weaver contrató a una empresa de contabilidad forense externa y se dio cuenta de lo mal que estaba.

Resultó “un fraude enorme, que duró décadas”, dijo Weaver. “Entre 5 y 10 (millones de dólares)”.

Copper negó las acusaciones y escribió en un correo electrónico a nuestra cadena hermana NBC4: “No utilicé ningún fondo para uso personal”.

La ex directora ejecutiva presentó contraacusaciones contra otros miembros de la junta y dijo que la presionaron para que “les pagara” con el dinero en cuestión.

Cooper dijo que fue ella quien denunció a los funcionarios estatales.

“Alerté al Departamento de Servicios Sociales del Estado de California, al fiscal general del estado… para que investigaran las prácticas de la junta”, dijo Cooper.

El estado no hizo comentarios sobre la investigación.

Cooper dijo que renunció a su cargo en marzo, pero que sigue en la nómina.

“Puede hacer cualquier declaración que quiera, pero la evidencia es la evidencia y tenemos mucha”, dijo Weaver.

El banco de alimentos, que atiende a unas 300 despensas principalmente en el sur de Los Ángeles y Long Beach, ahora está cerrado.

Weaver suspendió las operaciones y suspendió a la mayoría de su personal durante los próximos 30 días.

“Todavía no sabemos cuál será la repercusión total del gobierno estatal y federal, pero ahora mismo estamos simplemente reestructurándonos y vamos a seguir saliendo a alimentar a la gente”, dijo Weaver.

