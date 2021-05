Cicatrices del coronavirus: cómo la pandemia truncó los sueños de muchas latinas

Antes de la pandemia, se había proyectado un crecimiento de la participación de las latinas en el mercado laboral.

Sin embargo, ese enemigo invisible no respetó los pronósticos, truncando los sueños de muchas mujeres hispanas.

“Antes de la pandemia se había proyectado que la participación de las latinas en el mercado laboral iba a crecer muchísimo”, dice Kassandra Hernandez, analista de UCLA LPPI.

De acuerdo con Hernandez, 2,4 millones de latinas quedaron desempleadas por la pandemia.

“[En] el mes de abril del 2020, las latinas experimentaron la tasa de desempleo más alta”, destaca Hernandez.

Un sector muy golpeado

Una de estas afectadas es Marina quien, durante muchos años, fue el sustento de su familia.

“Saque a mis niñas, a mis muchachas adelante”, dice Marina, quien destaca lo difícil que para un inmigrante es dejar su país y tener que separarse de lo que más ama.

La inmigrante de origen guatemalteco logró mantener a su familia con el cuidado que le brindaba a extraños.

“Antes de la pandemia, yo trabajaba de caregiver, cuenta Marina “[Pero] perdí mi trabajo y me vi muy afectada. Yo no me he sentido nada bien”.

Rodrigo Dominguez Villegas, director de investigación de UCLA LPPI, destaca las áreas donde las mujeres latinas se han visto más afectadas

“Las mujeres latinas están sobre-representadas en sectores que fueron los más afectados por la pandemia, estos son los sectores de servicios y del turismo”, señala Dominguez Villegas.

Las cicatrices emocionales del covid han marcado a las latinas que tuvieron que tomar decisiones arriesgadas.

[Tuvieron que] decidir entre pagar comida, renta, servicios”, señala Dominguez Villegas. “Eso implica también que tienen menos dinero para invertir en la educación de sus hijos”.

Necesidad de cambios

A más de un año, el fantasma del desempleo continúa siguiéndole los pasos a las mujeres latinas.

Lo que se puede hacer es darle más beneficios de gobierno para las que están desempleadas para ayudarlas también a buscar nuevos trabajos”, señala Hernandez.

Pero, los expertos también destacan los cambios que deben hacerse para proteger a esta población.

“Si no se cambian los sistemas económicos y no se les da oportunidad para entrar a otros sectores, entonces, cuando venga la siguiente crisis, vamos a ver la misma historia”, resalta Dominguez Villegas.

Durante la pandemia, Marina tuvo que mudarse con una amiga, al no contar con los recursos para vivir en su propia casa.

“Agarrar trabajo no ha sido fácil para mi, hasta el día de hoy”, dice la inmigrante guatemalteca. “Todavía estoy yo afectada.

Esto la ha llevado a tomar una decisión y realizar un cambio en su vida.

“Quiero irme, devolverme a finales de este año”, señala Marina.