Chofer de Uber ayuda a mujer que era golpeada en el condado de Orange

En Stanton, un chofer de servicio de viaje compartido dijo que tuvo que intervenir y disparar contra un sospechoso que golpeaba brutalmente a una mujer.

El altercado sucedió en un complejo de apartamentos. El chofer que trabajaba para Uber se preparaba a dejar a un pasajero, cuando vio al sospechoso golpeando a la víctima y dice que de no haber intervenido, cree que la mujer no se hubiera salvado.

El sonido de un disparo fue captado por una cámara de seguridad en la cuadra 7000 de la calle Custer Way y esta fue la escena el domingo poco después de las 8 p.m. cuando arribaron oficiales del departamento del alguacil del condado de Orange.

Fue Turan Sanders de 42 años de edad, quien manejaba para Uber y a quien fue interrogado por uniformados y quien dijo presenció a un hombre desnudo golpeando a una mujer.

“La mujer estaba indefensa, estaba golpeándola, le daba rodillazos, estrellaba su cabeza contra el suelo y le propinaba fuertes puñetazos”, dijo Sanders.

Sanders se preparaba para dejar a un pasajero y cuando el sospechoso vio el vehículo de Sanders acercarse, se lanzó contra él y empezó a golpear el parabrisas.

“El impacto era tan fuerte que rompería el vidrio, fue cuando saqué mi arma y le dije que retrocediera pero siguió lanzando amenazas e insultos raciales.

Sanders dice que le gritó al agresor que retrocediera e hizo un disparo como advertencia y al ver que el hombre no se detenía disparó nuevamente y lo hirió, dejándolo tendido en el pavimento.

Fue Sanders quien hizo la llamada a las autoridades reportando que había disparado contra un sospechoso que atacaba a una mujer.

“Cuando vi eso me imagine a una mujer en mi vida o alguien que yo aprecio atravesando por eso, era una mamá, hermana o hija, y al verlo golpearla dije no, no voy a permitir eso”, dijo Sanders.

Sanders dice que si no hubiera intervenido, la víctima de 60 años de edad probablemente no hubiera sobrevivido.

Pero de acuerdo a la policía solo sufrió heridas menores. El sospechoso de 20 años de edad fue transportado al hospital donde según el último reporte estaba en condición crítica.

Sanders dice que se involucró y actuó porque era algo que tenía que hacerse para detener la agresión.

La investigación continua y Sanders dice que las autoridades le han dicho que estarán en comunicación con él en un par de días.