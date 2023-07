Aprueban política de  informe de género durante polémica reunión en junta escolar de Chino

El Distrito Escolar Unificado de Chino Valley aprobó una nueva política que requeriría que los maestros informen a los padres si su hijo se identifica como transgénero. La moción se aprobó 4 a 1.

La ira y el caos estallaron en la reunión del jueves por la noche cuando el superintendente de escuelas del estado de California, Tony Thurmond, expresó su oposición a la nueva política aprobada, lo que lo llevó a ser escoltado fuera del edificio mientras los padres gritaban: “dejen a nuestros hijos en paz”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El superintendente de instrucción pública del estado de California, Tony Thurmond, tuvo que ser escoltado fuera del edificio mientras los padres gritaban: “dejen a nuestros hijos en paz”.

El Distrito Escolar Unificado de Chino Valley llevó acabo una reunión esta tarde para ratificar su apoyo a una propuesta de ley que incluye notificar a los padres de familia, si sus hijos se identifican como transgénero, esto por supuesto que generado una polémica.

Fuera de la reunión, Thurmond dijo que los niños eran la razón por la que estaba allí.

“Vine aquí hoy a pedido de los estudiantes que dicen que han sido intimidados y asustados”, dijo Thurmond.

El tema es si los padres deben ser notificados si su hijo se identifica como transgénero en la escuela, está involucrado en violencia o habla de suicidio.

“Los maestros no están tratando de ocultar secretos a los padres; no estamos tratando de excluir a los padres, pero no es nuestro lugar asumir que los niños se sienten seguros hablando con sus padres sobre algo”, dijo Angela Chang, maestra del Distrito Escolar Unificado de Pomona.

“Si sientes que tienes demasiado miedo de salir del clóset o de ser lo que quieres ser, entonces no lo hagas, espera hasta que seas mayor de edad, pero no lo conviertas en una materia de la escuela”, dijo Cece Martinez, del Calvary Chapel Chino Hills.

La estación hermana NBCLA habló con el analista legal Royal Oakes, quien dijo que “los padres tienen derecho a saber sobre las cosas importantes que suceden en la vida de sus estudiantes, ya sea que tengan que ver con la salud, la disciplina o cuestiones de género. Los niños no pueden decir: Oiga, director, dejemos esto entre nosotros”.

El fiscal general del estado, Rob Bonta, envió una carta a la Junta Escolar Unificada de Chino la noche anterior a la votación diciendo que no dudará en proteger los derechos de los estudiantes y agregó que se debe proteger cómo y con quién comparten su identidad de género.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.