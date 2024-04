Roban dinero en efectivo y causan destrozos en restaurante nicaraguense “La 27”

Las autoridades buscan a los ladrones que entraron a un restaurante hispano y se llevaron todo el dinero que se encontraba en la caja registradora.

El hecho ocurrió la madrugada del lunes, alrededor de las 2 a.m., en el Restaurante La 27, un lugar de comida típica nicaragüense ubicado en el centro de Los Ángeles.

De acuerdo con su propietaria, entre el robo en efectivo y los daños materiales, las pérdidas ascienden a más de $10,000.

En medio del aumento de robos en el sur de California, el Consejo Internacional de Centros Comerciales ha recibido apoyo bipartidista para el Acta del Reducción de Robo, Drogadicción e Indigencia con la esperanza de que las penas penales sean más severas.

“La quebraron completamente [la puerta] para poder ingresar dentro del restaurante”, dijo Yolanda Gutiérrez.

Gutierrez señala que dos individuos, captados en cámara de seguridad, rompieron los candados de la reja del local y la puerta de vidrio.

“Imaginate como me siento”, dijo Gutiérrez. “La aseguranza posiblemente de algo, pero no me va a cubrir todo. Pero ahorita mismo nosotros tenemos que buscar de qué manera”.

Las múltiples cámaras de seguridad del restaurante lograron captar el momento en el que uno de los ladrones golpea las cajas registradoras contra el piso, intentando vaciar el contenido.

“La alcaldesa, hasta en su casa se metieron. Si hasta la casa de ella está insegura, ¿se imagina estos negocitos?”, dice Yolanda Collins, una de las clientes del restaurante.

Algunos clientes destacan que han sido testigos del gran esfuerzo de Gutiérrez en los últimos 20 años para sacar su negocio adelante. Solo esperan que estas pérdidas materiales no tengan mayores consecuencias.

“Truenan los negocios por cosas así que pasan y después no pueden recuperar o superar los gastos que necesitan”, dijo Benjamín Roa.