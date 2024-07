Se intensifican las tomas de calles con vandalismo en el centro de Los Ángeles

En una inquietante escalada de tomas de calles, el centro de Los Ángeles fue testigo de dos eventos destructivos que dejaron autos en llamas y un autobús destrozado durante los últimos tres días.

La última toma de posesión ocurrió el lunes por la mañana en la intersección del bulevar Olympic y la calle Flower, donde los participantes destrozaron un autobús de Metro con graffiti mientras los pasajeros todavía estaban a bordo.

La multitud también pintó otro edificio cercano con graffiti e intentó irrumpir en un Starbucks en la calle 9.

Al menos dos automóviles ardieron la madrugada del sábado en una torre de humo y llamas en una intersección del centro de Los Ángeles, donde decenas de conductores se reunieron en una toma de calle.

Apenas dos días antes del incidente, se produjo otra toma de calles, el sábado alrededor de las 3 a.m., cerca de la autopista 10, en la intersección de las calles 18 y Main.

La toma masiva, que atrajo a 100 vehículos y 200 espectadores, según un testigo, culminó con el incendio de dos coches.

“Estas adquisiciones se están yendo de las manos”, afirmó el testigo que pidió no ser identificado. “La policía no llegó hasta 40 minutos, 45 minutos después [de que comenzara la toma de posesión]”.

A pesar de que la policía de Los Ángeles contaba con un grupo de trabajo para abordar estos problemas, no se realizaron arrestos en ninguno de los incidentes, ya que un número desconocido de sospechosos huyeron.

Earl Ofari-Hutchinson, un miembro de la comunidad, se sintió frustrado por la falta de rendición de cuentas.

“Hay que hacer arrestos, hay que confiscar y hay que hacerlo en serio”, dijo, “Las tomas de calles están organizadas. No suceden simplemente. Cuando tienes cientos de personas que convergen en un área, eso es una organización. En cuanto a las fuerzas del orden, tienen que estar igualmente organizados. Desafortunadamente no he visto eso”.

El LAPD aún no ha hecho comentarios sobre estos incidentes recientes o sus planes para abordar el problema actual de las tomas de calles en Los Ángeles.

