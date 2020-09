Cayó en una estafa al tratar de comprar auto por internet

Vladimir Carballo encontró una oferta de venta de una camioneta Silverado 2003 a través de la aplicación Offerup, por $1,200.

El vehículo se veía en buenas condiciones, por lo que decidió comunicarse con el vendedor. Nunca se imaginó que caería en una estafa

Uno de los primeros indicios que Carballo pasó por alto fue que el supuesto dueño del vehículo vivía en la costa este.

“Me dijo que ella estaba en Florida y que había dejado la troca con Ebay”, cuenta Carballo, quien señala que toda la comunicación con la mujer fue por correo electrónico.

La vendedora le contó que el vehículo era de su hijo, quien había muerto. Ella no quería tenerla porque le traía malos recuerdos.

Carballo le pidió que hablaran por teléfono pero la mujer le mandó un enlace de Ebay para realizar la transacción, alegando que la venta tenía que realizarse a través de ellos. Ese enlace tiene un número telefónico al que Carballo llamó.

Sin embargo, el teléfono no era de Ebay, algo que Carballo nunca imaginó. Al llamar, le pidieron comprar seis tarjetas prepagadas de Ebay por un total de $1,200 y que enviara los códigos. Tras hacerlo, le pidieron más dinero.

“Ya no me cuadró cuando me pidieron otros $1,000”, señala Carballo. “Y ya fue que le dije a mi hija que buscáramos otros números”.

Consiguieron el número de Ebay Motors, en donde les confirmaron que se trataba de un fraude, Le explicaron que la compra de vehículos está garantizada en su portal y que solo permiten el pago con tarjetas de crédito. Nunca aceptan pagos con tarjetas prepagadas de Ebay.

Telemundo 52 Responde trato de comunicarse con el teléfono falso suministrado a Carballo pero no obtuvo respuesta.

“Uno no cree que [alguien] pueda ser capaz de hacer eso”, dice Carballo. “Más que todo, por eso uno cree”.

Recuerde, hay muchos impostores en internet, que saben cómo convencer a sus víctimas.

Evite ser víctima de estafadores. Si busca un auto por internet, opte por uno que pueda ver y manejar. Y, antes de hacer cualquier pago, vaya al DMV y corrobore que el título e historial del carro sean genuinos.

Si tiene alguna denuncia, puede contactar al equipo de Telemundo 52 Responde al (866) 269-6199