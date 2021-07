Casos de COVID-19 se disparan en el condado Orange

Si el estado aún tuviera su plan para reabrir el sistema económico en su lugar, el Condado de Orange habría tenido que moverse desde el nivel amarillo menos restrictivo al nivel naranja, dijo el martes el director de salud y director de la Agencia de Atención Médica del condado a la Junta de Supervisores.

Según los datos estatales publicados todos los martes, el promedio del condado la tasa diaria de casos nuevos por cada 100,000 habitantes aumentó de 1.5 la semana pasada a 2.6, mientras que la tasa general de positividad de la prueba aumentó del 1.2% al 1.8%.

La tasa del cuartil de equidad en salud del condado, que mide la positividad en puntos calientes en comunidades desfavorecidas, subió del 1.4% al 1.9%.

El condado de Orange reporta buenas noticias en cuanto al número de personas que han recibido la vacuna contra el COVID-19. Pero los esfuerzos para vacuna al resto de la población continuarán.

El condado tenía un promedio de 70 a 80 hospitalizaciones antes del 4 de julio, dijo el doctor Clayton Chau. Ahora el condado tiene 119 hospitalizados, con 25 en cuidados intensivos, dijo.

“La mayoría, más del 95%, son personas que no están vacunadas”, dijo Chau.

Chau señaló que aunque el condado de Orange tiene “una de las tasas más altas en el país” para las personas mayores vacunadas, “todavía tenemos alrededor del 11% de las personas mayores que no se han vacunado”.

El condado, que ahora informa semanalmente los datos del coronavirus en lugar de diariamente como lo hizo hasta el mes pasado, también ha registrado nueve nuevas muertes por COVID-19 desde la semana pasada, elevando el número total de muertos a 5,133.

Una de las muertes ocurrió el 1 de julio, lo que la convierte en la única muerte de este mes hasta ahora.

Cinco de las muertes ocurrieron el mes pasado, lo que elevó el número de muertos en junio a 14. Dos de las muertes ocurrieron en enero, el mes más mortífero durante la pandemia, elevando el número de muertos a 1,562. Una de las muertes fue en diciembre, el segundo mes más mortífero, elevando el número de muertos ese mes a 967.

El número de muertos para mayo fue de 22,42 para abril, 198 para marzo y 610 para febrero.

Chau dijo que alrededor del 73% de los residentes del condado de Orange elegibles para recibir la vacuna ha recibido al menos una dosis. De ellos, el 64% están completamente vacunados, dijo.

“Estamos detrás de San Diego, pero ciertamente por delante de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino”, dijo Chau.

Como ha sido típico durante meses en las reuniones de la Junta, los opositores de las vacunas y las mascarillas asediaron a los supervisores del condado para adoptar leyes que no pueden o tomar acciones prohibidas por el estado mientras se venden varias teorías de conspiración.

En un momento, varios se pronunciaron en contra de un servicio de acceso de web 'hotspot' y donación de computadoras portátiles para ayudar a proporcionar acceso de internet a través del sistema de bibliotecas del condado a residentes de bajos ingresos porque afirmó que la organización involucrada en el programa tenía vínculos con el multimillonario George Soros.

El exsupervisor del condado de Orange, Chris Norby, se unió a otros implorando a Chau, como oficial de salud del condado, para eliminar un mandato estatal sobre las mascarillas para el próximo año escolar independientemente del estado de la vacuna. El estado, sin embargo, no requerirá distanciamiento social, dijo Chau.

Norby reconoció que los funcionarios del condado pueden hacer poco para superar mandatos estatales, pero instó a los supervisores a hacer “todo lo posible” para evitar el mandato de la máscara en las escuelas este otoño.

“Las mascarillas han privado a nuestros alumnos y profesores del nivel de comunicación más básicos: la sonrisa”, dijo Norby. “Me rompe el corazón pensar en que (mi hijo) podría tener que ir a la escuela de nuevo este año que viene utilizando una mascarilla por seis horas al día”.

Norby argumentó que la transmisión del virus es baja entre los niños y que los maestros y el personal han tenido amplias oportunidades de vacunarse.

“La política pública debe basarse en la ciencia, no en la superstición, y basado en hechos, no en fobias”, dijo Norby. “No sacrifiques la educación de la generación al miedo y la inercia burocrática. Haz lo que puedas para prohibir el mandato de las mascarillas en nuestras escuelas y dejar que nuestros estudiantes respiran de nuevo”.

La supervisora ​​Katrina Foley señaló durante la reunión que muchos en asistencia, quienes, por primera vez desde que comenzó la pandemia, pueden sentarse dentro de la sala de juntas y no esperar afuera antes de hacer un comentario público, no fueron con un cubrebocas, incluidos muchos que declararon públicamente su oposición a vacunas.

“Todos los que no tienen máscaras se están burlando de la certificación” de que fueron vacunados, ya que los que no están vacunados deben usar un cubrebocas en la sala de juntas, dijo Foley.

Incluso el supervisor Don Wagner, quien ha sido crítico con los mandatos estatales durante la pandemia, criticó a los activistas por declarar que los miembros de la Junta tendrán que responderle a Dios.

“No hablo por ninguno de mis colegas, pero estoy seguro de que todos, después de meses de que el público viniera aquí y dijera: "Vas a estar de pie ante Dios algún día y no sé cómo se pueda dormir por la noche’, yo les aseguro que si son como yo, duermen muy bien de noche porque ninguno de las tonterías de conspiración acerca de que recibimos sobornos o sobornos de George Soros son ciertos'', dijo Wagner.

Wagner solicitó que se pospusiera la donación de wifi y laptop a las bibliotecas para que los funcionarios pudieran investigar las afirmaciones de vínculos con grupos políticos partidistas, pero la junta votó 3-2 para aceptar los Chromebook y adquirir el acceso al lugar. Wagner y la supervisora ​​del condado de Orange, Lisa Bartlett, eligieron votos disidentes.

Las hospitalizaciones por COVID-19 en el condado de Orange se han más que duplicado en las últimas dos semanas, lo que generó preocupación entre algunos funcionarios de salud.

“Me preocupa la tendencia”, dijo Andrew Noymer, epidemiólogo y profesor de salud de la población y prevención de enfermedades de UC Irvine.

El condado tiene 1.8 millones de sus 3.3 millones de habitantes completamente vacunados, por lo que hay suficientes residentes no vacunados para eventualmente amenazar con abrumar al sistema hospitalario, dijo Noymer.

“No estoy diciendo que vaya a ser invadido”, dijo. “No es una predicción, (pero) el 40% es suficiente con estas nuevas variantes, que son más transmisible, para generar suficientes casos para invadir el sistema hospitalario”, dijo, refiriéndose a la población no vacunada.

Al 1 de julio, el condado tenía 70 hospitalizados con 13 en la UCI, y el 29 de junio el condado tenía 56 hospitalizados con 10 en la UCI.

El condado ha registrado 1,050 infecciones desde la semana pasada, lo que eleva la carga acumulada de casos a 257,826.

Noymer imploró a los residentes que se vacunen.

“Las infecciones emergentes siguen siendo raras y significativamente más leves clínicamente, incluso a veces ser asintomático”, dijo Noymer. Y las infecciones innovadoras realmente no deberían ser un tema de conversación importante en este punto. No es un factor epidemiológicamente significativo. Las variantes actuales no evaden las vacunas".

Noymer le dijo a City News Service que deseaba que el Condado de Orange hiciera un gráfico de desglose en su sitio web que muestra cuántos de los nuevos casos involucran residentes no vacunados, como se está haciendo en el condado de Contra Costa. “Es esta enorme división entre los vacunados y los no vacunados en nuevos casos”, dijo.