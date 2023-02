“No lo hice para lastimarlo”: novio de madre de Anthony Ávalos admitió haberlo disciplinado

Un hombre acusado junto con su novia de la muerte de su hijo de 10 años reconoció a los investigadores en una entrevista grabada en audio reproducida el jueves en el tribunal que había disciplinado al niño golpeándolo con un cinturón, abofeteándolo y empujándolo al suelo en su apartamento en Lancaster.

Kareem Ernesto Leiva, de 37 años, y Heather Maxine Barron, de 33, están acusadas cada una de un cargo de asesinato y tortura que involucran la muerte de Anthony Ávalos en junio de 2018, junto con dos cargos de abuso infantil que involucran a dos de los medios hermanos del niño, identificados en la corte solo como “Destiny O” y “Rafael O”.

El cargo de asesinato incluye la acusación de circunstancias especiales de asesinato que involucra la imposición de tortura.

A pesar de la objeción del fiscal de distrito adjunto Jonathan Hatami, la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles retiró su oferta de pena de muerte contra los dos después de la elección de 2020 del fiscal de distrito George Gascón, quien emitió una directiva que “la sentencia de muerte nunca es una resolución apropiada en ningún caso”.

Barron y Leiva ahora enfrentan un máximo de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si son declarados culpables de los cargos.

Durante una entrevista de tres horas con los detectives del alguacil del condado de Los Ángeles en junio de 2018, Leiva dijo que empujó al niño en una ocasión y "simplemente se cayó". Dijo que creía que el niño se golpeó la cabeza.

“Está bien, ¿tiene alguna duda de que no hay nadie más que esté causando ese sangrado en su cerebro en la casa?”, le preguntó a Leiva el detective del alguacil Scott Mitchell.

“No, ese fue, ese no fue nadie más que yo”, dijo el acusado a los investigadores.

Cuando se le preguntó si creía que la disciplina que involucraba empujones causó el sangrado en el cerebro, respondió: “Sí”.

“No lo hice para lastimarlo. Lo hice para que actuara bien”, dijo a los investigadores. “No tenía ninguna intención de hacer que se desmayara…”

Leiva también reconoció que “golpeaba” a Anthony en el trasero con un cinturón. Dijo que también había abofeteado al niño en las mejillas porque “se estaba portando mal”, pero sostuvo que no lo hizo “tan fuerte como pudo”.

“¿Hubo algo que se vio o se escuchó que lo llevaría a creer que cualquiera de esos moretones era de otra persona que no fuera usted? La conclusión es que le pusiste esos moretones en el cuerpo?”, preguntó el detective.

“Sí”, respondió Leiva.

Cuando se le preguntó si realmente sabía por qué “había sucedido todo esto”, el acusado respondió: “Tal vez necesito ayuda... Y no puedo culpar a nadie más que a mí mismo porque yo soy el indicado, ¿sabes? Que es mi culpa. Todo es mi culpa”.

Leiva dijo que el niño y sus dos medios hermanos también habían sido objeto de un castigo en el que los obligaban a arrodillarse sobre arroz crudo.

En sus dos primeras entrevistas con la policía, la madre de Anthony negó tener conocimiento del presunto abuso de sus hijos, pero dijo a los investigadores poco antes de su arresto que le tenía miedo a Leiva, quien dijo que había abusado de ella, y que había castigado a sus hijos, según el detective del alguacil Adam Kirste.

“No trató de proteger a Anthony”

Los dos medios hermanos del niño testificaron el miércoles que habían visto al novio de su madre dejar caer a Anthony en el piso de la habitación en repetidas ocasiones poco antes de su muerte.

Destiny, que ahora tiene 13 años, testificó que Anthony se vio obligado a someterse a una serie de castigos la noche antes de que su madre llamara al 911 para informar que no respiraba, incluida que Leiva lo levantó y lo dejó caer “probablemente 10 (veces) o un poco más”.

“Creo que le estaba causando daño cerebral”, dijo, señalando que el niño estaba “diciendo cosas raras”.

“¿Dónde estaba mami?”, preguntó el fiscal.

“Ella estaba mirando”, testificó la estudiante de séptimo grado.

Ella dijo que su madre posteriormente les ordenó a ella y a Rafael que no dijeran nada a la policía cuando los llamaran a la casa al día siguiente.

Rafael, que ahora tiene 12 años, dijo que vio cómo Leiva dejaba caer a Anthony unas 20 veces la noche antes de que su madre llamara al 911 para informar que su medio hermano no respiraba. Dijo que su madre “no trató de proteger a Anthony”.

Reconoció que inicialmente no le dijo a la policía lo que había sucedido porque estaba tratando de proteger a su madre, pero testificó que no quería encubrirlo por más tiempo "ahora que veo lo que ella hizo".

En su testimonio el jueves, otro de los hermanos de Anthony se echó a llorar cuando le preguntaron si le gustaba vivir con su madre y su novio.

El niño de 10 años, identificado en la corte como Ángel G., le dijo al juez que “nos golpeaban constantemente”.

“No lastimé a mi hijo”

En entrevistas con los detectives del alguacil del condado de Los Ángeles después de que Anthony fuera llevado primero al Hospital Antelope Valley y luego al Hospital Infantil UCLA Mattel, Barron sostuvo que ella “no hizo nada”.

“Se ha estado echándose [al piso]. Lo ha hecho. Se los juro... Se ha estado echando al suelo”, dijo Barron a los investigadores, y sostuvo que el niño había estado “comportándose mal y se tiró (al suelo) porque no quería comer”.

“Sé que ustedes vienen a mí como si fuera la mamá de Gabriel”, dijo, en una aparente referencia al caso contra Pearl Fernández, quien fue condenada junto con su novio por asesinar a su hijo de 8 años. hijo. “Y no fue nada de eso. Les juro que no lastimé a mi hijo. No dejé que nadie lastimara a mi hijo. Se los juro por Dios. Puedes hacerme una prueba del detector de mentiras. No hice eso”.

En una segunda entrevista con los detectives, Barron reconoció que inicialmente no les había dicho que Leiva había estado en la casa porque estaba “asustada” y no quería ir a la cárcel.

Sostuvo que Leiva “no tocó a Anthony” y dijo que “nadie le hizo nada”, pero dijo que se suponía que Leiva no debía estar en su apartamento porque es una instalación de bajos ingresos y había sido Los gerentes la amenazaron con que la echarían si alguien seguía viniendo.

“Nunca vi ninguna lágrima”

Cuando el fiscal de distrito adjunto Saeed Teymouri le preguntó si Barron parecía “histérico” y “tartamudeando” a veces durante las entrevistas grabadas con los detectives, el sargento del alguacil, Robert Wilkinson dijo: “Parecía que ella estaba tratando, en mi opinión, de fingir una emoción. Nunca vi ninguna lágrima”.

Varios socorristas testificaron el martes que la mujer no estaba llorando ni histérica mientras intentaban revivir a su hijo.

El ayudante del alguacil, Brandon Vanarsdale, testificó que el personal de emergencia que estaba tratando al niño parecía estar más molesto que su madre.

En su declaración de apertura del juicio, Teymouri le dijo al juez que Barron y Leiva torturaron y abusaron de Anthony durante dos semanas antes de su muerte, mientras que un abogado de Leiva respondió que su cliente debería ser absuelto de asesinato.

“Anthony Avalos se graduó de cuarto grado el 7 de junio de 2018 y durante dos semanas consecutivas fue abusado y torturado todos los días, lo que culminó cuando los socorristas encontraron su cuerpo sin vida el 20 de junio”, dijo Teymouri.

El niño murió temprano a la mañana siguiente.

Teymouri le dijo al juez que había habido múltiples contactos con el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado desde 2014.

“Ella ha estado torturando a sus hijos durante un largo período de tiempo, y una vez que el acusado Leiva entró en escena, se volvió mortal”, dijo.

El fiscal dijo que el niño “ya tenía muerte cerebral” y había estado tirado en el piso de la casa de la familia “durante al menos un día, posiblemente más” cuando Barron llamó al 911 para buscar ayuda para el niño, y que el dos “inventaron una historia de que Anthony Avalos se había lastimado”.

El niño tenía “heridas nuevas y viejas, literalmente de la cabeza a los pies”, dijo el fiscal de distrito adjunto, mostrando una foto del niño mientras estaba vivo y luego en un video del hospital en el que se muestran algunas de sus heridas. representado.

Posteriormente, Leiva reconoció que hizo que el niño se arrodillara sobre arroz crudo y admitió que lo había dejado inconsciente durante unos cinco minutos solo unos días antes, según el fiscal.

El abogado de Leiva respondió que la evidencia demostraría que existe una “duda razonable” sobre el cargo de asesinato contra su cliente.

Dan Chambers dijo que los dos problemas principales serán "la falta de intención de matar" y los problemas de “causalidad”.

El abogado defensor cuestionó los relatos de los medios hermanos del niño, cuyo testimonio dijo que ha cambiado con el tiempo.

Cuestionan declaraciones de los niños

Chambers le dijo al juez que muchas de las declaraciones de los niños son “inconsistentes”, diciendo que sus declaraciones iniciales “mostraban una falta de acción por parte del Sr. Leiva con respecto al tratamiento de Anthony” y que “la conducta de Leiva empeoró” a medida que los niños fueron sometidos a más interrogatorios.

“Esas inconsistencias en la evidencia serán evidentes y una vez que las demostremos, demostrarán que lo que los niños afirman que dice que hace el Sr. Leiva es inconsistente con la evidencia médica”, dijo el abogado defensor.

“Este caso es un caso de abuso severo, pero en cuanto al señor Leiva, no es un asesinato”, dijo el abogado defensor al juez.

Los abogados de Barron se reservaron el derecho de hacer una declaración de apertura cuando la defensa comience su parte del caso.

Barron y Leiva fueron acusados en junio de 2018 del asesinato del niño y posteriormente fueron acusados formalmente por un gran jurado del condado de Los Ángeles en octubre de 2018.

Siguen encarcelados sin derecho a fianza.

Demanda de los familiares

En octubre pasado, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles (DCFS) aprobó formalmente un acuerdo de $32 millones de una demanda presentada por los familiares del niño, dos de los cuales testificaron la semana pasada que notificaron al Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado sobre el presunto abuso.

La demanda sostenía que varios trabajadores sociales no respondieron adecuadamente a los informes de abuso de Antonio y sus hermanos.

La demanda citó otras muertes de alto perfil de niños que también estaban siendo monitoreados por el DCFS (Gabriel Fernández, de 8 años, y Noah Cuatro, de 4 años, ambos de Palmdale) para alegar “fallas sistémicas” en la agencia.