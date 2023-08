Enfrentamiento con agentes del alguacil deja a una persona muerta en Carson

Detectives de homicidios investigan un tiroteo mortal que ocurrió el lunes por la mañana temprano en una estación de servicio Chevron en Carson.

El incidente se informó alrededor de las 2:20 a.m., en la cuadra 17400 al sur de la Avenida Central, cerca del Bulevar Artesia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El sospechoso murió en el lugar, según el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles. No está claro qué condujo al tiroteo. Ningún diputado resultó herido.

Las autoridades instalaron un gran perímetro cerca de la gasolinera Chevron.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) también cerró la rampa de salida de la autopista 91 en la Avenida Central durante las primeras horas de la mañana mientras continuaba la investigación activa.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.