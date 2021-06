California considera extender protección contra desalojos

SACRAMENTO, California (AP) - El gobernador Gavin Newsom dice que California pagará todas las rentas vencidas que se acumularon en el estado más poblado de la nación debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus, una promesa de hacer que los propietarios reciban su pago mientras les da a los inquilinos una opcion de borron y cuenta nueva.

Lo que queda sin resolver es si California continuará prohibiendo los desalojos por alquiler sin pagar más allá del 30 de junio, una orden relacionada con la pandemia que estaba destinada a ser temporal pero que está resultando difícil de deshacer.

Las protecciones federales contra desalojos también expirarán el 30 de junio. California aprobó sus propias protecciones que se aplican a más personas.

Newsom y los líderes legislativos se están reuniendo en privado para decidir qué hacer, como parte de las negociaciones sobre el presupuesto operativo del estado de aproximadamente $ 260 mil millones. Es probable que una extensión de la prohibición de desalojos le dé a California más tiempo para gastar todo el dinero en cubrir el alquiler impago. Pero los grupos de derechos de los propietarios y los inquilinos están discutiendo sobre cuánto tiempo debería durar esa extensión.

"La expectativa de que la gente esté lista para pagar el alquiler el 1 de julio es totalmente injusta", dijo Kelli Lloyd, una madre soltera de 43 años que dice que no ha trabajado de manera constante desde que comenzó la pandemia en marzo. 2020.

Se supone que Lloyd, miembro del grupo de defensa Alianza de los Californianos para el Empoderamiento de la Comunidad, pagará $ 1,924 al mes por un apartamento de dos habitaciones y dos baños con control de alquiler en el distrito de Crenshaw en el sur de Los Ángeles. Pero dice que tiene un atraso de $30,000 después de no haber trabajado durante la mayor parte del año pasado para cuidar a sus dos hijos cuando las guarderías cerraron y las escuelas interrumpieron el aprendizaje en persona.

Esa deuda probablemente será cubierta por el gobierno. Pero Lloyd dijo que recientemente perdió un trabajo en una agencia inmobiliaria y aún no ha encontrado otro. Le preocupa que la puedan desalojar si expira la protección.

"El simple hecho de que el estado haya vuelto a abrir no significa que la gente tenga acceso a sus trabajos", dijo.

Mientras tanto, en la zona vinícola del condado de Sonoma, el administrador de la propiedad Keith Becker dice que 14 inquilinos tienen más de $ 100,000 atrasados ​​en el pago del alquiler. Ha ejercido presión financiera sobre los propietarios, quienes, según Becker, se han "rendido".

La jueza del Distrito de Columbia determinó que los CDC no tienen la autoridad legal para imponer este tipo de mandatos.

Pero se han cansado de las protecciones aparentemente interminables, que señaló que tenían como objetivo abordar una emergencia de salud pública y no estaban destinadas a ser permanentes.

"Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para volver al punto de partida donde estábamos en diciembre de 2019. Cualquier otra cosa que no sea eso es aprovechar una crisis", dijo.

Ayuda para el pago de alquiler

California tiene $ 5.2 mil millones para pagar el alquiler de las personas, dinero de múltiples paquetes de ayuda aprobados por el Congreso. Eso parece ser más que suficiente para cubrir todo el alquiler impago en el estado, según Jason Elliott, consejero principal de Newsom sobre vivienda y desamparo.

Pero el estado ha tardado en distribuir ese dinero, y es poco probable que pueda gastarlo todo antes del 30 de junio. Un informe del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California mostró que de los $ 490 millones en solicitudes de asistencia para el alquiler hasta el 31 de mayo, solo $ 32 Se ha pagado un millón. Eso no incluye las 12 ciudades y los 10 condados que tienen sus propios programas de asistencia para el alquiler.

"Es un desafío establecer un gran programa nuevo de la noche a la mañana", dijo el asambleísta David Chiu, un demócrata de San Francisco y presidente del Comité de Desarrollo Comunitario y Vivienda de la Asamblea. “Ha sido un desafío educar a millones de inquilinos y propietarios con dificultades sobre lo que es la ley”.

Los propietarios señalan la rápida recuperación económica del estado como una razón para no extender la moratoria de desalojos por mucho más tiempo. California ha agregado 495,000 nuevos empleos desde febrero. Solo en abril, California representó el 38% de todos los empleos nuevos en los Estados Unidos. Esta semana, Newsom eliminó todas las restricciones a las empresas, anunciando la gran reapertura del estado.

"Estamos volviendo a la normalidad", dijo Carlton. “Es hora de volver al trabajo. Es hora de pagar el alquiler ".

Si bien el empleo entre los trabajos de salario medio y alto ha superado los niveles previos a la pandemia, las tasas de empleo para las personas que ganan menos de $ 27,000 al año han bajado más del 38% desde enero de 2020, según Opportunity Insights, un rastreador económico con sede en la Universidad de Harvard.

Newsom firmó esta semana una ley para detener los desalojos de los pequeños negocios.

“El mercado de valores puede estar bien, es posible que se reabra técnicamente, pero las personas con empleos de bajos salarios, que son desproporcionadamente personas de color, aún no han regresado”, dijo Madeline Howard, abogada principal del Western Center on Law and Poverty.

Algunos defensores de la vivienda están pidiendo al estado que mantenga la prohibición de desalojos hasta que la tasa de desempleo entre los trabajadores con salarios bajos haya caído a niveles prepandémicos.

Es similar a cómo los funcionarios estatales impondrían restricciones a las empresas en los condados donde las tasas de infección por COVID-19 eran más altas, mientras que aquellas con tasas de infección más bajas podrían reabrir más rápidamente.

"Somos cautelosamente optimistas", dijo Francisco Dueñas, director ejecutivo de Housing Now California. "Definitivamente necesitamos estas protecciones como parte de nuestra recuperación".