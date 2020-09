CAL / OSHA multa a compañía de Vernon por no proteger a trabajadores del COVID-19

Cal / OSHA anunció el miércoles haber emitido citaciones al fabricante de alimentos congelados Overhill Farms Inc. y su agencia de empleo temporal Jobsource North America Inc. con más de $200,000 en multas propuestas para cada empleador por no proteger a cientos de empleados del COVID-19 en dos plantas en Vernon.

Los empleadores no tomaron ninguna medida para instalar barreras o implementar procedimientos para que los empleados trabajaran al menos a seis pies de distancia entre sí y no investigaron ninguna de las infecciones por COVID-19 de sus empleados, incluidas más de 20 enfermedades y, en el caso de Overhill Farms, una muerte, según el jefe de Cal / OSHA, Doug Parker.

“Es fundamental que los empleadores evalúen el lugar de trabajo y tomen medidas proactivas para prevenir la transmisión de COVID-19 en el lugar de trabajo”, dijo Parker.

“Si ocurre una enfermedad COVID-19, los empleadores deben investigar el caso para determinar si se deben tomar medidas de protección adicionales e informar las enfermedades graves y las muertes a Cal / OSHA. Los empleadores también deben notificar a los trabajadores sobre una posible exposición e informar los brotes a los funcionarios de salud pública del condado “.

Cal / OSHA abrió inspecciones de Overhill Farms y Jobsource el 28 de abril después de recibir quejas de peligros relacionados con COVID-19. Las inspecciones incluyeron visitas a dos instalaciones en Vernon donde los empleados de Overhill Farms y los trabajadores de Jobsource fabrican una variedad de alimentos congelados.

Cal / OSHA descubrió que cientos de empleados estuvieron expuestos a enfermedades graves por COVID-19 debido a la falta de procedimientos de distanciamiento físico entre los trabajadores, incluido el lugar en el que ingresan y salen de su turno, en el carrito donde se ponen guantes y abrigos, en la sala de descanso, en la línea transportadora y durante las operaciones de empaque, dijo Parker.

En la más grande de las dos instalaciones, Cal / OSHA identificó 330 empleados de Overhill Farms y 60 empleados de Jobsource estuvieron expuestos al virus debido a la falta de distancia física, dijo Parker.

En la instalación más pequeña, Cal / OSHA encontró que 80 trabajadores de Overhill Farms y 40 empleados de Jobsource realizaban operaciones de empaque, trabajaban en el área de marinado y procesaban aves crudas sin ningún procedimiento de distanciamiento ni barreras protectoras, según Parker.

Otras violaciones que ponen a los trabajadores en riesgo de exposición al COVID-19 incluyen el hecho de que ambos empleadores no capaciten a los empleados sobre los peligros presentados por el virus y no investiguen cualquiera de las más de 20 enfermedades causadas por COVID-19 y una muerte descubierta por Cal / OSHA entre sus empleados.

Los empleadores no comunicaron adecuadamente los peligros de COVID-19 a su fuerza laboral, y Overhill no informó una muerte de COVID-19 a Cal / OSHA, dijo Parker.

Las violaciones relacionadas con COVID-19 citadas en ambas plantas incluyen $ 222,075 en multas propuestas para Overhill Farms y $ 214,080 en multas propuestas para Jobsource, con $ 14,450 adicionales en multas propuestas para Overhill Farms por infracciones no relacionadas con COVID, según Parker.

Cal / OSHA también emitió citaciones a ambos empleadores por inspecciones de dos accidentes en febrero, después de que un trabajador en cada una de las dos instalaciones resultó lesionado cuando sus manos quedaron atrapadas en partes sin protección del transportador.

Estas inspecciones de accidentes resultaron en citaciones con $103,780 en multas propuestas para Overhill Farms, incluso por infracciones repetidas debido a un accidente similar en 2016, y $29,700 en multas propuestas para Jobsource, según CAL / OSHA.