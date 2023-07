Continúa búsqueda de hombre acusado de atacar a varias  mujeres en el área de Los Ángeles

Un hombre acusado de golpear e intentar violar a una anciana en el este de Los Ángeles también es sospechoso de atacar al menos a otras cinco mujeres solo este mes.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se unió al Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD) en la búsqueda de Sergio Andrew García, de 21 años.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Su última víctima, una mujer de 67 años, llevaba un collarín ortopédico, con los ojos aún cerrados por la hinchazón, después de sobrevivir al ataque y al intento de violación justo en frente de su casa.

La policía cree que cuatro de los presuntos delitos de García ocurrieron entre el 10 y el 16 de julio, en un tramo de 8 millas desde el centro hasta el este de Los Ángeles.

“El sospechoso es violento y les quita la propiedad a sus víctimas, y desafortunadamente parece aprovecharse de las mujeres”, dijo J. Chávez, oficial de LAPD.

La policía dice que la ola de delitos de García comenzó el 10 de julio, a las 8:35 a.m., cuando supuestamente siguió a una mujer a pie y la agredió sexualmente debajo de la autopista 110 en cerca del Bulevar Olympic y LA Live Way.

A la mañana siguiente, fuera del Centro de Convenciones, García golpeó a una mujer en la espalda y salió corriendo, dijo LAPD.

Cuatro días después de los primeros dos ataques, el 15 de julio, los detectives dicen que García atacó a tres mujeres más, comenzando con el brutal asalto a Rosalina Martínez, de 67 años, en el este de Los Ángeles.

“En este momento, todavía no puede abrir los ojos, todavía está muy hinchada”, dijo Gilbert Carrillo, el yerno de Martínez.

La oficina del sheriff del Condado de Los Ángeles identifico hoy al sospechoso de agredir fisicamente y tratar de violar a una mujer hispana de 67 anos en el este de Los Ángeles.

Luego, tres horas después, la policía dice que García volvió a hacerlo. A las 9:20 a.m. del sábado, cerca de las calles South Alvarado y Hoover, dicen que se acercó a una mujer que salía de la iglesia y la golpeó en la cara, dejándola inconsciente.

“La atacaron en la esquina de la iglesia, al frente. La golpearon en el rabillo del ojo y como si le sangrara la boca”, dijo un testigo a la estación hermana NBC4.

Quince minutos después de ese ataque, a menos de media milla de distancia, la policía dice que García agredió sexualmente a otra mujer en la intersección de la Avenida Burlington y el Bulevar West Pico.

La policía de Los Ángeles vinculó a García con un sexto ataque, pero no proporcionaron una ubicación específica de dónde sucedió, excepto que dijeron que fue en el Este de Los Ángeles.

Las autoridades buscan a Sergio Andrew García, de 21 años.

“Lo que hemos notado es que todos estos ataques ocurren en la mañana entre 7 y 12”, dijo Chávez.

García sigue prófugo. Mide 5 pies, 6 pulgadas de alto, pesa 151 libras y luce bigote. La policía dijo que se sabe que lleva una cartera negra con letras rojas “Gucci”.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe comunicarse con la policía.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English