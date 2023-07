“Fueron mis salvadores”: vecinos impiden abuso sexual contra una mujer de la tercera edad

Rosalina Martínez se recupera tras una golpiza que sufrió a manos de un sospechoso que intentaba atacar sexualmente.

Aunque unos buenos samaritanos detuvieron el incidente, el hombre logró escapar.

El incidente ocurrió el sábado en la mañana, cerca de su residencia del Este de Los Ángeles. Mientras limpiaba una reja, como muestran imágenes de vigilancia.

“Sentí que alguien me agarró, me paralizó y me tiró al piso”, cuenta Martínez, de 67 años.

El ataque fue tan brutal que no ha podido abrir los ojos.

“Se enfocó en lastimarle los ojos, para que ella no lo pudiera identificar”, dijo su yerno Gilberto Carrillo. “Al hacer eso, trato de violarla”,

Martínez confirmó a Telemundo 52 que el sospechoso intentó bajarle los pantalones, pero ella luchó. Aunque eran pasadas las seis de la mañana, unos vecinos escucharon los golpes y salieron a ver qué sucedía.

“Si, fueron mis salvadores”, dijo Martínez. “Si no, me hubiera violado. Esa era su intención, porque no tenía absolutamente nada”.

Los detectives han confirmado que tienen una clara imagen de quien creen es el sospechoso.. El hombre vestia sweater café, pantalones cortos gris, tenis blancos con cordones rojos y un bolso negro.

Vecinos grabaron un video que entregaron a las autoridades.

“Es terrible totalmente”, dice Martínez. “Ahora, ya voy a salir con miedo a la calle, pero tengo que hacerlo”.

Las autoridades aseguran que el sospechoso huyo en una bicicleta y es buscado por agredir a una persona de la tercera edad, ademas de abuso sexual.

[Espero] que lo agarren porque no quiero que a otra persona le suceda lo que a mi me sucedio”, dijo Martínez.