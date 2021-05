Buscan a conductor que atropelló a dos niñas en el sur de Los Ángeles

La policía está buscando al conductor de un Chevrolet Cruze negro o marrón que atropelló a dos niñas en un vecindario del sur de Los Ángeles.

Los investigadores publicaron una foto y un video el miércoles de un automóvil conectado a un accidente ocurrido el 9 de mayo en un vecindario del sur de Los Ángeles que dejó a dos niñas de 8 años gravemente heridos.

Un Chevrolet Cruze negro o marrón que viajaba hacia el sur por la Avenida Compton golpeó a las niñas cuando cruzaban la vía al sur de la Calle East 92nd, alrededor de las 2:45 p.m., según un comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles.

El conductor no se detuvo y continuó viajando hacia el sur por la Avenida Compton a alta velocidad, dijo la policía. Una cámara de seguridad capturó imágenes del automóvil cuando el conductor abandonó la escena.

Los paramédicos llevaron a los niños a un hospital en estado crítico. Una de las víctimas, Kimberlin González, habló con la estación hermana NBCLA el miércoles y dijo que ella y una amiga estaban cruzando una calle camino a una fiesta familiar del Día de la Madre cuando fueron atropelladas.

Su pierna derecha permanece enyesada.

"Creo que me siento valiente porque cuando me lastimé lloré un poco y dejé de llorar", dijo. "

Las autoridades piden a cualquier persona con información sobre la colisión comunicarse con el detective Ramírez o el detective Calcote de la División de Tráfico Sur de LAPD al 323-421-2500 o al 323-421-2577.

Las llamadas realizadas fuera del horario de oficina o los fines de semana se pueden dirigir al 877-527-3247.

Las personas también pueden llamar a Crime Stoppers al 800-222-8477 o enviar información anónima en línea en lacrimestoppers.org.

