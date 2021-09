Bomberos de Los Ángeles se preparan para enfrentar la amenaza de incendios

Bomberos del condado y de la ciudad de Los Ángeles dicen estar preparados para lo que ya es una de las peores temporadas de incendios, pero también señalaron que es importante que las personas que viven en esas áreas, hagan su parte.

Lo que le corresponde a esas personas que viven en lo que llaman los corredores de fuego o sea que están en alto riesgo, es que obedezcan las órdenes de limpiar la maleza alrededor de sus hogares.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Por aire y por tierra bomberos se han enfrentado a varios incendios de maleza este año, y lo peor de la temporada podría estar por llegar con los vientos de Santa Ana.

“Se espera que la actividad va a ser mucho más frecuente porque los incendios son mucho más difíciles de controlar”, dijo David Ortiz, bombero de Los Ángeles.

Los bomberos del condado mostraron el miércoles las armas que utilizarán para la posible batalla.

La ciudad de Los Ángeles tiene una flota de cinco helicópteros tamaño mediano, y el condado tiene otros 10 helicópteros, ‘Super Scoopers’ que vienen de Canadá y tres helicópteros gigantescos.

“Pero aun con todo el equipo, su enemigo será muy poderoso, pues la baja humedad, altas temperaturas, vientos y la gran cantidad de maleza lista para arder, son una fórmula devastadora.

“Estamos esperando ver un año con condiciones explosivas donde los incendios van a crecer con mucha más rapidez a lo que el público está acostumbrado”, señaló Ortiz.

Es por eso que los bomberos piden a las personas que viven en áreas de alto riesgo que obedezcan las órdenes de eliminar la maleza para proteger sus propiedades.

“Este material está bien seco, todo esto es combustible”, dijo sobre la maleza.

En una ilustración del sitio de internet del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, se señalan las distancias que se requieren para minimizar la propagación del fuego.

Una área de 200 pies debe estar libre de maleza de cualquier estructura. Los árboles deben de estar por lo menos a 10 pies de chimeneas y a 5 pies del techo de la casa, y los arbustos deberían de estar a 18 pies de las estructuras.

Pero como señalaron los bomberos, muchas personas no están siguiendo las recomendaciones.

“Todas estas casas en Elysian Park están en lo que llaman un corredor de fuego, y la maleza las rodea por completo”, añadió Ortiz.

"Si usted no mantiene el área alrededor de su propiedad libre de maleza, la ciudad va a mandar trabajadores y equipo para hacerlo, y usted tendrá que pagar la cuenta", agregó.

El retardante color rosa llamado ‘foscheck’ que utilizan los bomberos es muy efectivo, y no se compara con químicos o retardantes que están de venta al público.

“Nosotros no lo recomendamos para personas que no tienen entrenamiento, que no tienen el equipo de protección, y tampoco tienen el equipo para poder aplicarlo correctamente”, agregó Ortiz.

Y por último, recuerde de tener listo los documentos importantes y medicamentos en caso de que se den órdenes de evacuación, además recuerde de dejar que los profesionales se encarguen de combatir el fuego.

Ortiz dijo que las personas que no ayuden a limpiar los alrededores de sus casas, también están sujetos a multas.

Para más información sobre lo que exige el Departamento de Bomberos de Los Ángeles a los propietarios entre aquí.