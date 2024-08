Ladrones protagonizan una persecución tras supuesto robo de farmacia en Beverly Hills

Al menos dos personas sospechosas de un robo en una farmacia de Beverly Hills fueron arrestadas la madrugada del miércoles tras el crimen y una persecución que terminó a unas 15 millas de distancia en el sur del condado de Los Ángeles.

Los oficiales respondieron a un robo en la farmacia 90210 en Wilshire Boulevard, alrededor de las 3 a.m. Vieron hasta cuatro ladrones enmascarados con capuchas saliendo de la farmacia en un Dodge Durango blanco.

El conductor no se detuvo, lo que provocó una persecución a alta velocidad a primera hora de la mañana por el centro de Los Ángeles y las comunidades al sur. Los ocupantes abandonaron la camioneta cerca de la avenida Wilmington en Watts y corrieron hacia un edificio.

Dos de los ladrones fueron detenidos después de que los oficiales rodearan el edificio.

Los detalles sobre lo que fue robado de la farmacia nofueron revelados de inmediato.

