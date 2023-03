Policía: dos arrestados tras supuesta amenaza de violencia contra Preparatoria Bell Gardens

Dos personas acusadas de amenazar a la Preparatoria Bell Gardens fueron encontradas con armas de fuego robadas, chalecos antibalas, cargadores de alta capacidad y municiones cuando fueron arrestadas durante el fin de semana, dijo la policía.

La policía fue notificada de las publicaciones en las redes sociales el domingo. Fueron descritos como posibles amenazas de violencia en la Preparatoria Bell Gardens, dijo la policía.

Los detectives arrestaron a los dos sospechosos, identificados solo como adultos, luego de una operación de vigilancia que condujo a una parada de tráfico, dijo la policía.

Una búsqueda del vehículo arrojó dos armas de fuego robadas, chalecos antibalas, cargadores de alta capacidad y municiones, dijo el sargento John Acosta en un comunicado.

Ambos individuos fueron arrestados sin incidentes. Los detalles sobre sus identidades no estuvieron disponibles de inmediato.

Las autoridades tenían programada una conferencia de prensa para el lunes por la mañana.

Las clases estaban programadas para comenzar en su horario habitual el lunes en el campus al sureste del centro de Los Ángeles.

“La amenaza inmediata relacionada con la publicación en las redes sociales está contenida”, dijo el director Miguel Miranda en un comunicado enviado el domingo a las familias.

"El Departamento de Policía de Bell Gardens continúa investigando la situación. La escuela comenzará a su hora normal, 8:30 a.m., y por precaución tendremos una mayor presencia policial en la escuela mañana.

“La seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad escolar sigue siendo nuestra principal prioridad. Cualquier asunto relacionado con la seguridad en nuestros campus se abordará de manera rápida y adecuada”.

Cualquier persona con información sobre el caso debe comunicarse con el Departamento de Policía de Bell Gardens al 562-806-7632.

