“El bebé va a nacer ahora”: una pequeña llega al mundo a un costado de la autopista 5

Una pareja del condado de Orange pensó que iban con tiempo al hospital para prepararse para la llegada de su bebé.

No fue lo suficientemente temprano.

La madre dio a luz al costado de la autopista 5 en Anaheim el miércoles por la noche cuando la pareja se dirigía al Centro Médico UC Irvine.

“Me dijo que me detuviera porque el bebé va a salir”, dijo el padre, quien se identificó como Jeffrey. “Dije: ‘No, probablemente podría lograrlo si conduzco lo suficientemente rápido, y ella dijo: ‘No, el bebé va a salir ahora’’’.

La pareja se detuvo al costado de la autopista cerca de la transición de la Autopista 91 en Anaheim. Cuando salió del auto y corrió hacia la puerta del lado del pasajero, el bebé había llegado, dijo.

Los oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP) y los bomberos y paramédicos de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) llegaron más tarde para ver cómo estaban la recién nacida y su madre.

“Es genial”, dijo el capitán de bomberos Jorge Robledo. “A partir de ahora, el bebé está feliz y saludable. Lo que parece es un parto normal”.

La madre y la bebé fueron transportadas al hospital en una ambulancia.

