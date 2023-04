El baterista de Maná conocerá a una fan prodigiosa gracias a una baqueta lanzada durante un concierto

Con solo 15 meses, Anabelle Adamson puso sus manitas sobre un piano y tocó las rimas de “Twinkle, Twinkle Little Star”.

A los 4 años, se convirtió en la más joven en ser admitida en la Academia de Música para Ciegos de Whittier. Y a los 5, consolidó su tono perfecto: una rara habilidad para reconocer y producir cualquier nota dada.

Ahora, con solo 8 años, Anabelle se ha ganado los elogios de Alex González, el baterista estrella y compositor de la banda de rock mexicana de renombre mundial Maná. Las actuaciones de batería solista de González, que pueden durar varios minutos a la vez, se consideran un elemento básico de la experiencia del concierto de Maná.

En el próximo concierto de Maná en Los Ángeles, “El Animal” estará acompañado por Anabelle, quien saldrá del espectáculo con una de sus baquetas. La otra baqueta ya está en la casa Adamson, por destino.

Cuando Anabelle tenía 8 meses, los médicos confirmaron que tenía ceguera permanente. Nació con coloboma, una condición que ocurre en 1 de cada 10,000 nacimientos.

Esto fue un shock para sus padres, ya que nunca habían conocido a una persona ciega. Pero sus padres sabían que ella era especial y un milagro. “Ella fue un regalo, un regalo de Dios”, dijo la mamá Mónica Adamson.

Confiando en sus otros cuatro sentidos, Anabelle aprendió sobre las profundidades del mundo y la música se convirtió en su estrella guía auditiva. Desarrolló su talento musical escuchando a su abuelo tocar el piano.

“Mi papá tenía un piano en casa y un día [a los 15 meses], apenas alcanzando las teclas, comenzó a tocar canciones de cuna, las que le cantábamos o tocábamos”, dijo Adamson. "Dijimos, '¿Acabas de escuchar eso?'"

Anabelle estaba creando música incluso antes de que pudiera caminar.

Canciones de artistas como Vicente Fernández y Juan Gabriel llenaron el hogar de la primera generación mexicana, inspirando inevitablemente el gusto musical de Anabelle y sus interpretaciones.

“Ella canta desde lo más profundo de su alma y cuando actúa con el mariachi, hace llorar a la gente”, dijo Adamson.

El amor de la familia por la música los llevó a un concierto de Maná el año pasado. Mientras la mamá y el papá de Anabelle, Scott Adamson, se empapaban del enérgico espectáculo de batería de González, el baterista arrojó una de sus baquetas a la multitud.

“Mi esposo, que mide 6 pies de alto, lo atrapó. Estábamos tan emocionados… no le dimos mucha importancia”, dijo la mamá de Anabelle. "Simplemente pensamos: '¿No sería genial si Anabelle tuviera el par?'".

Pasó un mes y los Adamson compartieron la historia con un amigo cercano. Para su sorpresa, el amigo tenía una conexión con el icónico baterista.

A través de WhatsApp, Anabelle envió una grabación de ella tocando una batería y explicando cómo su papá atrapó una de sus baquetas. Esa grabación finalmente llegó frente a González, quien quedó impresionado.

González no solo quería enviarle la otra baqueta: quería entregársela él mismo. Por eso invitó a Anabelle y su familia a su próximo show en Los Ángeles.

“Estaba llorando. Yo estaba como, 'De ninguna manera. ¿Cómo sucedió esto?’, desde que Scott atrapó la baqueta hasta que un amigo escuchó la historia y luego él vio su video… Estaba destinado a ser”, dijo Adamson.

Para Anabelle, el último sueño hecho realidad sería poder tocar un set con la batería de González. Pero hasta entonces, Anabelle planea seguir compartiendo su talento en su Instagram y Facebook, como una verdadera artista promocionando su trabajo.

