‘Estoy destruido’: familiares y amigos lamentan la muerte de mujer y su hijo en Baldwin Park

Un hombre de Arizona se encuentra entre los que están de luto por su hijo de 6 años y la madre del niño, quienes fueron asesinados a tiros en el patio trasero de su casa en Baldwin Park.

El novio de la mujer, de 36 años, es buscado en relación con los asesinatos del domingo en la comunidad del Valle de San Gabriel.

"Estoy destruido", dijo Jonathon Jiménez mientras compartía fotos de un Ángel sonriente de 6 años. "Me siento horrible."

Jiménez dijo que temía por la seguridad de su exnovia y su hijo. La distancia les dificultaba pasar mucho tiempo juntos, pero él hablaba con ellos por teléfono y generalmente recibía una respuesta enojada del novio, dijo.

Pero Jiménez dijo que nunca sospechó que el comportamiento agresivo llegaría a esto.

Ángel estaba en kínder en una escuela al otro lado de la calle donde vivía con su madre, Yesli Velázquez González, de 23 años, y su novio, Rigoberto Covarrubias. González trabajó como ayudante de aula en el Distrito Escolar de Baldwin Park.

Un amigo y colega dijo que González siempre se presentaba feliz al trabajo.

"Tenía una disposición tan dulce", dijo Claudia Barba, una amiga y colega. "Ella solo quería ayudar a los estudiantes.

"Estoy enojado porque este hombre la hizo pasar por tanto, y ella no se lo merecía. Desearía que todos hubiéramos podido ayudarla".

Las autoridades dijeron que están buscando a Covarrubias en relación con las muertes a tiros.

González murió en la escena del tiroteo cerca de las avenidas Merced y Palm. Ángel murió en un hospital.

Los vecinos informaron haber escuchado el sonido de varios disparos.

“Estaba en el frente con mi hija y mi esposa y escuchamos disparos”, dijo el vecino Brian Sánchez. "Como cinco de seis disparos. Mi papá salió a ver qué estaba pasando, y el tipo con el arma, también estaba hablando con mi papá, pero les dijo que entraran, hay disparos".

Sánchez dijo que el hombre que habló con su padre abandonó el lugar en un automóvil.

Las autoridades piden a cualquier persona con información que llamara a los detectives al 323-890-5500 o Crime Stoppers al 800-222-TIPS (8477).

Si usted o alguien que conoce está experimentando violencia doméstica, comuníquese con la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica llamando al 1-800-799-SAFE (7233), visitando www.thehotline.org o enviando un mensaje de texto con LOVEIS al 22522.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.