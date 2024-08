Celebre “Back to Hogwarts” en Universal Studios Hollywood: El mundo mágico de Harry Potter

Lo que debes saber La celebración "Back to Hogwarts" se extenderá hasta el 1 de septiembre en Universal Studios Hollywood

Se pueden comprar paquetes escolares, que incluyen una mochila, un diario y un búho de peluche, Hedwig

Una galleta helada con una temática especial debutará el 12 de agosto en Honeydukes dentro de Hogsmeade

Ya es hora de celebrar el inicio del año académico yendo a "Back to Hogwarts" en Universal Studios Hollywood.

Los visitantes del parque temático comenzarán su viaje en la estación de King's Cross del Hogwarts Express y en el andén 9 ¾ dentro del "Magical World of Harry Potter".

La siguiente parada son las tiendas de Hogsmeade. Celebre el orgullo de su casa, ya sea Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff o Ravenclaw, con una réplica de la túnica que estará disponible para comprar en el paquete escolar "Back to Hogwarts".

Este paquete incluye una mochila con el tema de la casa, un diario y un peluche del búho Hedwig.

Pero un mago no está completo sin una varita mágica. Visite la tienda de Ollivanders, los fabricantes de varitas de calidad, para comprar el artículo de magia más esencial o visite la estación de varitas fuera del Castillo de Hogwarts para personalizarla.

Después de explorar las atracciones de "Harry Potter and the Forbidden Journey" y "Flight of the Hippogriff", puede ir a comer en Three Broomsticks para disfrutar de una sabrosa comida británica y una “Butterbeer”.

Disfrute de la amplia selección en la legendaria tienda de dulces Honeydukes en Hogsmeade donde podrá encontrar ranas de chocolate, Bertie Bott's Every Flavour Beans o Cauldron Cakes. Y el 12 de agosto, una galleta temática especial de Hogwarts Express debutará en Honeydukes.

La celebración de temporada "Back to Hogwarts" se extenderá hasta el 1 de septiembre en Universal Studios Hollywood.

Universal Studios y las estaciones de televisión propiedad de NBC operan bajo la misma empresa matriz, NBCUniversal.

