Rescatan a ocho personas del rio San Gabriel pero uno más sigue desaparecido

Los bomberos del condado de Los Ángeles rescataron a ocho personas de un torrente de agua en el río San Gabriel cerca de Azusa el lunes por la noche pero una persona sigue desaparecida.

Los bomberos fueron alertados, poco después de las 6 p.m., sobre varias personas atrapadas en una isla en el área de las avenidas North Todd y Sierra Madre. Tras realizar ocho rescates, concluyeron la búsqueda de una novena persona en algún momento antes de las 10 p.m.

El portavoz del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, Rubén Muñoz, dijo que todas las personas involucradas parecían estar sin vivienda.

Este incidente se produjo tras la tormenta invernal masiva en el sur de California, que provocó una rara advertencia de ventisca junto con fuertes lluvias.

José Quiroz vive cerca y estaba montando su caballo cuando escuchó helicópteros y fue testigo de algunos rescates. Dijo que no es raro que vea a personas que encuentran lugares para establecerse dentro del lecho del río típicamente seco.

“He notado que las personas sin hogar se adentran cada vez más para alejarse de la gente. Así que eventualmente sucedería con toda el agua que ha estado entrando”, dijo.

Muñoz dijo que el agua helada y precipitada es producto del deshielo que se precipita río abajo desde las montañas.

“El agua es muy engañosa”, dijo. “El primer pie de agua probablemente sea bastante tranquilo, pero después de eso, la velocidad debajo de eso es muy fuerte y puede arrastrarte hacia abajo”.

El departamento de bomberos planeaba usar un helicóptero para continuar con la búsqueda de la persona desaparecida.

