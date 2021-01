Avanza proyecto de vivienda para los desamparados en Los Ángeles

Por primera vez en la ciudad de Los Ángeles, se construyó un pequeño pueblo para ayudar a los indigentes.

Es un proyecto que no solo ofrece vivienda temporal, sino que también servicios para esta comunidad.

“Demasiada gente que está viviendo en la calle, sufriendo en la calle”, dijo Laurie Craft de Hope of the Valley.

Las viviendas pequeñas, o tiny homes como se conocen en inglés, cuentan con calefacción, electricidad, aire acondicionado, y una cama. Compartirán baños y una lavandería.

El terreno es propiedad de la ciudad de Los Ángeles. Antes era un sitio con sus paredes vandalizadas, con basura y campamentos de indigentes. En octubre comenzaron la construcción y hoy es un pueblito con 39 viviendas temporales. Les ofrecerán tres comidas y servicios necesarios.

“Este es un lugar intermedio, como un puente”, explicó Craft. “Van a estar un tiempo y eventualmente tendrán un apartamento y un lugar permanente”.

El concejal Paul Krekorkian completara dos proyectos más similares en unos meses. Habrá tres pueblitos en el Valle de San Fernando, que con los refugios, podrán solucionar el problema de indigentes en la zona.

La organización, Hope of the Valley, se encargará de administrar el proyecto que beneficiará al menos 39 adultos, incluyendo parejas, y más de 70 cuando no exista la pandemia.

Algunas de las casitas también son para personas discapacitadas. Tendrán mas espacio para una silla de ruedas.

El pueblito será inaugurado el próximo lunes donde las personas recibirán las llaves que esperan cambien su futuro.