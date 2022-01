Autoridades verificarán la legitimidad de los sitios de pruebas de COVID-19

En cada esquina siguen multiplicándose los sitios para hacerse la prueba de COVID-19, y es por eso que las autoridades locales en el Condado de Los Ángeles están advirtiendo que van a estar inspeccionando lugares de pruebas para verificar su legitimidad.

Los representantes de varias ciudades del sureste del condado de Los Ángeles se han mostrado consternados porque han recibido denuncias de resultados que no llegan, tardan mucho tiempo o están cobrando por pruebas de PCR.



Pueden parecer como una buena alternativa, los lugares de pruebas de COVID-19 convenientemente apostados en cada esquina. Pero hay preocupación sobre la legitimidad de algunos de estos sitios.



“La gente que ha ido y no ha recibido resultados”, dijo Marisela Santana, alcaldesa de Lynwood.



“No sabemos con quién trabajan, en que laboratorio, con que clínica, si tienen permiso del condado, no sabemos nada”, dijo Eddie de La Riva, conejal de Maywood.

Y es por eso que voceros de varias ciudades del sureste del condado de Los Ángeles anunciaron que inspectores y hasta policías van a estar investigando sitios de pruebas no afiliados a las municipalidades o al condado, incluso en Lynwood, Maywood y Bell Garden seguirán cerrando lugares fraudulentos.



“Cuando nos damos cuenta de que aparecen, enviamos oficiales y hay gente que se enoja, pero tienen que entender que no nos dieron ningún comprobante”, dijo Lisseth Flores, concejal de Bell Gardens.



“Hemos mandado a nuestros inspectores a estas clínicas para ver que están haciendo, y ya sometimos quejas con el condado”, agregó Flores.



Autoridades recomiendan a los proveedores de servicios de pruebas registrarse previamente con las respectivas ciudades.



La oficina del fiscal del condado de Los Ángeles le dijo a Telemundo 52 que ellos también están vigilantes, y en un comunicado afirmaron lo siguiente:

"Queremos asegurarnos que los residentes del condado están seguros. Estamos trabajando con agencias del condado y de la ciudad de Los Ángeles para desarrollar estrategias de seguridad públicas sobre este tema".



El condado de Los Ángeles también en internet tiene una lista de lugares ya certificados por ellos. Si usted sospecha fraude o actividad criminal en algún sitio de pruebas de COVID-19 puede comunicarse con el Departamento de Asuntos del Consumidor del Condado de Los Ángeles al 1-800-593-8222.