Las autoridades tardaron 5 horas para alertar al público sobre el tiroteo en Monterey Park

A raíz del tiroteo masivo en Monterey Park que dejó 11 muertos, las autoridades han investigado por qué tardaron cinco horas en alertar al público de que el sospechoso andaba suelto.

Cuando se le pidió una explicación sobre la demora, el alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, dijo que su departamento fue “estratégico” en el manejo de la divulgación de información, pero que revisaría lo ocurrido.

“Cuando comenzamos a publicar información pública, la prioridad era detener a esta persona”, dijo Luna. “Al final funcionó. Volveremos y lo revisaremos como siempre lo hacemos. Nadie es tan crítico como nosotros en cuanto a lo que funcionó y específicamente lo que no funcionó".

Las autoridades indicaron que la llamada inicial sobre el tiroteo en el Star Ballroom Dance Studio se recibió a las 10:22 p.m., cuando los agentes de policía de Monterey Park evaluaron la escena y buscaron al pistolero.

A las 11:53 p.m. una fuente no oficial que estaba monitoreando la charla de la policía en un escáner, RMG News, tuiteó, “el sospechoso todavía anda suelto según la policía en la escena”.

Horas más tarde, la Oficina de Información del Alguacil del Condado de Los Ángeles emitió un aviso a las 2:49 a.m., confirmando que hubo muertes y agregando que el sospechoso era un hombre. Sin embargo, no se mencionó que el asesino andaba suelto.

Cinco horas después del tiroteo, el capitán del alguacil del condado de Los Ángeles, Andrew Meyer, realizó una conferencia de prensa, anunció que el número de muertos aumentó a diez y finalmente afirmó que el sospechoso huyó de la escena y sigue prófugo”.

La representante Judy Chu, quien ha representado a Monterey Park en varios cargos electos desde 1988, le dijo a NBC Los Ángeles que le da a las autoridades el "beneficio de la duda" ya que publicaron fotos del tirador, descripciones de su camioneta blanca y finalmente fue atrapado.

“Tengo que ver los resultados, los cuales fueron que atraparon a este tirador en un tiempo récord”, dijo Chu.

Algunos expertos han declarado que cinco horas es una cantidad de tiempo preocupante para que no haya un anuncio público oficial.

“Tenerlo fuera de su bolsillo durante tanto tiempo sin ninguna información fue muy preocupante y no entiendo por qué la demora”, dijo Errol Southers, un experto en contraterrorismo y seguridad de la USC.

Un hombre desarmó al sospechoso de un tiroteo masivo en Monterey Park cuándo entró a otro salón de baile en Alhambra.

Sin embargo, Southers señaló factores potenciales que pueden haber llevado a las autoridades a retener información como la hora del día y la tendencia de los investigadores de homicidios a mantener a los sospechosos en bajo perfil el mayor tiempo posible.

El año pasado, la Ley de alerta de tirador activo, que establecería un sistema similar a una alerta ámbar para notificar al público que se mantuviera alejado de una situación de tiroteo activo, murió en el Senado, pero el representante Mike Thompson ha dicho que tiene la intención de re- introducirlo a la Legislación.

Aunque existen sistemas de alerta similares, Chu dice que el proyecto de ley haría que el sistema fuera consistente en todo el país y proporcionaría los fondos federales necesarios para implementar dicho sistema.

“La duplicación federal no es necesaria”, dijo Southers.

Chu cree que, si bien los tiroteos en Monterey Park y Half Moon Bay han causado temor y ansiedad generalizados entre los miembros de la comunidad, la gente debe continuar saliendo y celebrando eventos, especialmente las celebraciones relacionadas con el Año Nuevo Lunar.

“Necesitamos seguir viviendo nuestras vidas, especialmente en esos momentos que son especiales para nosotros y debemos hacerlo unos con otros”, dijo Chu.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.