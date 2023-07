Accidente en la autopista 5 en Newhall causa cierre parcial de la vía

Las autoridades cerraron parte de la Autopista 5, la madrugada del jueves tras un accidente automovilístico al norte de Los Ángeles.

El accidente se informó en el lado sur de la autopista antes de la ruta de camiones de la autopista 14. El tráfico se contuvo en el área de Valencia.

No estaba claro de inmediato cuánto tiempo permanecerá cerrada la carretera. Los detalles sobre si alguien resultó herido no estuvieron disponibles de inmediato.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.