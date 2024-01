Aumentan las estafas a través del internet: esto es lo que debe saber

Los estafadores han redoblado esfuerzos para conseguir más víctimas a través del internet, y de acuerdo con la FTC y al FBI, las comunidades más afectadas, suelen ser las de edad avanzada.

Si usted recibe mensajes de alerta sobre virus en su computadora, debe ser muy precavido, ya que es uno de los métodos que más utilizan los piratas cibernéticos para extorsionar a sus víctimas.

Las estafas por internet han aumentado de forma drástica y son cada vez más comunes debido al uso generalizado de redes sociales, entre otras causas. Una agente del FBI explica cuáles son las tácticas que usan para estafar a sus víctimas.

De acuerdo con los expertos, todo comienza con un mensaje que aparece en su computadora, de acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, y si usted responde marcando el número que le den, se escuchará algo así:

“That’s the malicious online infection I was speaking about ok”.

Se trata de un impostor que se hará pasar por personal técnico y le asegurará que su computadora tiene un virus, pero ojo, la FTC advierte que no hay que hacer clic en ningún mensaje que le aparezca en pantalla.

“Parece que es Microsoft o alguna otra compañía y que le tienen que dar acceso a sus datos en la computadora y luego resulta que no es eso, sino que es un estafador”, contó la abogada Rosario Méndez.

Méndez explicó que le pedirán descargar un programa que les dará acceso a su computadora, y ese es el peligro.

¿El objetivo?

“Controlar su computadora y robarle los datos o bloquearle acceso a toda su información”, dijo Méndez.

Y es que, tras bloquearle el acceso, le pedirán pagar un rescate para recuperarlo.

El consejo principal es que no se pague, porque realmente no se puede confiar que le van a dar sus datos de vuelta.

El FBI describe otra modalidad de esta estafa.

El agente especial del FBI, Patrick Duffy, dijo que engañan a la víctima, haciéndole creer que alguien está tratando de obtener acceso a sus cuentas financieras. Añadió que puede ser una llamada, un mensaje de texto o un mensaje en su computadora, alertándolo, y fingiendo ser de ayuda técnica.

Duffy explica que le pedirán transferir su dinero a otra cuenta, supuestamente más segura, pero que, en realidad, es una cuenta controlada por el estafador. Incluso, dice Duffy, podrían transferirlo para hablar con distintas personas, que se harían pasar por supuestos representantes de su banco y hasta del gobierno para darle más credibilidad a la estafa.

“Las estafas como de apoyo técnico siguen siendo un problema, especialmente para las comunidades de los adultos mayores, lo vemos mucho”, dijo Duffy.

En todos estos casos le dirán que no le diga a nadie lo que está sucediendo, ni por qué está moviendo su dinero.

Si esto sucede, está usted definitivamente ante un fraude. Corte la comunicación de inmediato, y póngase en contacto con las autoridades para solicitar ayuda. El FBI tiene una unidad dedicada a investigar estas estafas. Puede ir a su página, ic3.gov para presentar una denuncia.