Asesinan a hombre a puñaladas cerca de las vías del tren Metro en el este de Los Ángeles

Un hombre de unos 20 años fue encontrado muerto el jueves luego de un apuñalamiento en una intersección en el este de Los Ángeles.

Los detalles sobre el ataque en las calles First e Indiana no estuvieron disponibles de inmediato. El cuerpo fue encontrado en la calle en las vías de Metro Gold Line al norte de Indiana Station Park and Ride.

El servicio de trenes se detuvo entre las estaciones de Soto e Indiana durante la investigación policial.

No se reportaron arrestos.