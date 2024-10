Asegura que compró boletos para los Dodgers pero nunca le llegaron

Un fanático de hueso colorado de Los Dodgers estaba ilusionado porque encontró una promoción buenísima para ir a verlos, ¡pero sus boletos, nunca le llegaron!

Rafael Flores dijo que los boletos los compró su esposa por internet, y aunque intentó por meses, no obtuvo ni los boletos, ni su dinero.

Flores dijo que el equipo angelino de béisbol es uno de sus más férreos admiradores.

“Muy, muy fanático, de muchos años, de muchos años, sí”, dijo.

Por eso, se emocionó tanto cuando su esposa le dijo que había encontrado una superoferta.

“En la tienda Costco. Una oferta buena de 100 dólares por dos boletos. Dijimos, pues está bien, 30 dólares de comida, ¿no? Perfecto, vamos a agarrarlos y aprovechamos para conocer a Shohei Ohtani”, dijo Flores.

Flores dijo que los [boletos los] compró por internet, pero los boletos nunca le llegaron.

“Le dijeron que ya se los habían mandado, que ya se los habían mandado, y no”, dijo Flores, que agregó que estuvieron intentando por meses.

“Le decían a mi esposa, no, pues que habla a la Costco, no, que habla a Ticketmaster, y no, así estaban, un tiempo así estuvieron, de allá para acá”, contó Flores.

Dijo que, debido a que compraron sus boletos en la página de Costco, y no de Ticketmaster, esperaban que Costco les resolviera la situación, pero no lo lograron.

“Ya eran varios meses, le dije a mi esposa, pues hay que hablar a Telemundo Responde”.

En cuanto contactaron a Telemundo 52 Responde, el equipo pronto se comunicó directamente con Costco, quien le vendió los boletos a Flores, y finalmente, se comunicaron con don Rafael.

“La Costco me habló, me pidió disculpas por no haber agarrado los boletos, y me dijo: “Nosotros no regresamos los boletos, dijo, pero vamos a hacer una excepción con usted” y dije, ah, pues qué bueno, muchas gracias”.

Al parecer, Costco le explicó a Flores que la entrega de boletos la manejan proveedores externos, por lo que ellos no podían responder por los boletos, no obstante, le pudieron hacer el reembolso de los $100 dólares que pagó por ellos, lo cual lo dejó satisfecho.

Agradecido por la ayuda que brindó Telemundo 52 Responde, ahora Flores espera que su equipo logre el triunfo en la Serie Mundial.