Lo arrestan nuevamente por realizar procedimientos cosméticos ilegales

Un hombre de Brea que supuestamente se presentó como médico está nuevamente tras las rejas menos de dos semanas después de ser liberado.

La oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange dijo que Elías Rentería Segoviano, de 63 años, se dirigía a mujeres de habla hispana para realizar procedimientos cosméticos como inyecciones de Botox y rellenos a pesar de no tener una licencia médica.

Casi 30 mujeres se han presentado como víctimas potenciales.

Segoviano fue arrestado nuevamente a principios de este mes después de salir de la prisión estatal el 22 de diciembre de 2023. Cumplía condena por delitos graves anteriores de los que se declaró culpable en abril de 2023.

Fue acusado de un delito grave por indicación falsa de una licencia médica y un delito grave de perjurio. También se declaró culpable de un delito menor por hacerse pasar por un médico autorizado.

La Oficina del Fiscal de Distrito dijo que Segoviano intentó subarrendar un espacio en el Phenix Salon en Brea.

Se acercó a Diego Ortega, un estilista del salón, para decirle que quería compartir una suite con él para realizar Botox, rellenos y procedimientos de estiramiento facial, como estiramiento con hilo (thread-lifts).

“Pensé que era un poco extraño que alguien que hacía botox o procedimientos médicos estuviera buscando un lugar como este para trabajar”. dijo Ortega.

El instinto de Ortega era correcto. Los investigadores volvieron a arrestar a Segoviano, quien anteriormente había realizado procedimientos sin licencia en otros lugares de Anaheim y La Habra.

“Literalmente estaban poniendo sus vidas en manos de esta persona que no tenía ningún tipo de formación médica”, dijo Kimberly Edds, portavoz de la oficina del fiscal de distrito del condado de Orange. “Muchas de estas mujeres sufrieron graves desfiguraciones como resultado porque él no tenía idea de lo que estaba haciendo”.

Segoviano está detenido con una fianza de $20,000. Si es declarado culpable, se enfrenta a tres años de prisión.

