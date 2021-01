Arrestan a un hombre del oeste de Los Ángeles por acoso a médicos

Un hombre que se mudó recientemente a un apartamento a solo unas cuadras del Centro Médico de Asuntos de Veteranos del oeste de Los Ángeles fue arrestado el viernes por un cargo federal de acoso que alega una campaña de hostigamiento de larga data contra dos doctoras en el hospital, así como otras tres víctimas que trabajan en las instalaciones de Loma Linda del VA.

Gueorgui Hristov Pantchev, 49, del oeste de Los Angeles, fue arrestado sin incidentes por agentes especiales del FBI. Se espera que Pantchev haga su aparición inicial el viernes por la tarde en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles.

Pantchev fue acusado en una denuncia penal que detalla su conducta que comenzó en 2011 con numerosas comunicaciones amenazadoras enviadas a dos médicos del hospital de veteranos del oeste de Los Ángeles.

Pantchev fue acusado por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles y condenado en 2014 por nueve cargos de acoso e intimidación de testigos que involucraban a los dos médicos.

Después de cumplir una sentencia de prisión estatal, Pantchev fue puesto en libertad condicional en 2017 y excluido del Centro Médico de Veteranos del oeste de Los Ángeles. Luego comenzó a buscar servicios médicos en las instalaciones de Loma Linda de VA, donde “comenzó a acechar, acosar e intimidar” a otros tres empleados, según la declaración jurada en apoyo de la denuncia.

A pesar de las condiciones de libertad condicional que le prohibían ir a las instalaciones del hospital del oeste de Los Ángeles, Pantchev el año pasado buscó atención allí y supuestamente comenzó a enviar comunicaciones intimidatorias a los colegas de los dos médicos iniciales, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

Pantchev supuestamente distribuyó “cientos de folletos lascivos, sexualmente explícitos y falsos con fotografías grandes” de los dos médicos en todo el oeste de Los Ángeles en varios días, según los fiscales federales.

La denuncia penal contiene ejemplos específicos de comunicaciones enviadas a las víctimas, todas las cuales se sintieron amenazadas y tomaron medidas para no tener contacto con él.

Los oficiales de la policía de VA tomaron medidas para restringir el acceso de Pantchev a las dos instalaciones médicas al exigirle que tuviera una escolta cuando llegara a una cita, según los fiscales.

La declaración jurada señala que hay más de 40 informes policiales desde 2018 que contienen “ejemplos detallados de él siendo ruidoso, perturbador, grosero y exigente” en el campus de Loma Linda VA.

Pantchev comenzó a regresar al campus del oeste de Los Ángeles en marzo pasado, a pesar de que fue una violación directa de su libertad condicional, según la denuncia.

Después de que terminó su libertad condicional en septiembre, visitó la instalación tres veces, una de las cuales resultó en su arresto por allanamiento y agresión a un oficial de policía por supuestamente escupirle en la cara, dijeron los fiscales. Si es declarado culpable del cargo de acoso alegado en la denuncia, Pantchev enfrentaría hasta cinco años en una prisión federal.

Se alentó a los miembros del público que tienen información sobre las actividades de Pantchev o creen que pueden ser víctimas a que se comuniquen con el FBI al 310- 477-6565.