Arrestan a motociclista tras atropello que dejó a adolescente sin pierna

Read this story in English here.

La policía el martes arrestó a un motociclista buscado en relación con un choque el mes pasado que dejó a un adolescente sin una pierna en Boyle Heights.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Erwin Majano, un residente de Banning de 29 años, fue arrestado poco después de las 5 a.m. durante una operación entre los departamentos de policía de Los Ángeles y Banning, según un detective con el LAPD.

Majano permanecía arrestado bajo una fianza de $50,000. No era inmediatamente claro si había obtenido un abogado quien podría comentar de su parte.

Se cree que Majano es el motociclista que atropelló a Joshua Mora, de 13 años, mientras el niño cruzaba Whittier Boulevard el 30 de marzo.

“Yo estaba en medio, básicamente. Eso fue cuando escuché a la motocicleta avanzando rápidamente. Traté de salirme del camino para que no me pegara, pero resultó que me quitó toda mi pierna”, Joshua dijo durante una entrevista el martes.

Otras personas lo ayudaron hasta que llegaron los paramédicos. El adolescente fue llevado al hospital, donde le hicieron varias cirugías. Desafortunadamente, no se pudo salvar su pierna, destruyendo su sueño de algún día ser un jugador profesional de basquetbol.

Sin embargo, Joshua dijo estar agradecido por estar vivo, ya que otras personas no sobreviven los atropellos.

“Solo estoy pensando en las cosas buenas, como tener a mi familia y todo”, Joshua dijo.