Arrestan a dos hombres bajo sospecha de robo de $100 mil en joyas en Riverside

Dos hombres fueron arrestados bajo sospecho de robo de más de $100,000 de joyas de una tienda en un centro comercial de Riverside, según la policía.

Adán Martinez-Carvajal, 23, de Upland y Melchor Roquin Cabalar, 22, de West Covina, fueron arrestados por robo de mayor cuantía y conspiración para cometer un delito.

Los dos fueron ingresados en el Centro de Detención Robert Presley y luego liberados bajo una fianza de $10,000.

La policía recibió informes de un robo de joyas en Galleria at Tyler, ubicado en la cuadra 1200 de Galleria at Tyler, dentro de un JC Penney el 8 de septiembre aproximadamente a las 11:10 a.m.

Dos sospechosos supuestamente ingresaron a la tienda departamental, rompieron los mostradores de vidrio cerrados con martillos y robaron joyas de oro con un valor estimado de $170,000, según la policía.

Los dos supuestamente huyeron de la escena en dirección a un vecindario residencial detrás del centro comercial.

Los oficiales lograron ubicar a los sospechosos, quienes supuestamente estaban tirando artículos en un bote de basura y fueron detenidos, según la policía.

Las joyas robadas fueron encontradas dentro del vehículo de los sospechosos que se encontraba cerca.

Martínez-Carvajal y Cabalar también son buscados en relación con otros nueve delitos similares a este en Riverside que presuntamente cometieron en Las Vegas, Bakersfield, Victorville, Montclair y West Covina, según la policía.

Los detectives piden a cualquier persona con información adicional que se comunique con el detective Dan Macias al 951-826-5396 o DMacias@RiversideCA.Gov

Aquellos que deseen permanecer en el anonimato pueden enviar un correo electrónico a rpdtips@riversideca.gov o utilizar la función "Enviar una propina" de la aplicación móvil del Departamento de Policía de Riverside mientras hacen referencia al número de informe 210024774.