Al menos un herido tras el choque de un Toyota Prius contra un 7-Eleven de Arcadia

Al menos una persona resultó herida cuando un conductor de un Toyota Prius chocó contra un 7-Eleven en Arcadia.

El auto terminó completamente dentro de la tienda en el accidente del viernes, alrededor de las 10:30 p.m., cerca de las avenidas Baldwin y Fairview en la comunidad del Valle de San Gabriel.

El video mostró el Prius dentro de la tienda con los vidrios rotos de la entrada principal dañada esparcidos por el suelo. Alimentos y otras mercancías estaban esparcidas por la tienda.

Los detalles sobre las lesiones y lo que provocó el accidente no estuvieron disponibles de inmediato.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.